夜市隨便花就要600元 他吐心聲：只賺30K怎麼夠用？

現在物價上漲，許多小吃店都撐不住，連漲5到10元。日前有位網友有感而發指出，兩個人逛夜市就花了600元，讓他質疑「月領3萬的人有辦法過日子嗎？」對此，有許多人建議，「月收3萬自己煮比較省」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他們兩人逛夜市買晚餐，隨隨便便就花了600元，讓他抱怨，「這個物價一個月領3萬元的人，真的有辦法過日子嗎？夠用嗎？有辦法存到錢嗎？」

對此，網友建議，「賺多少就花多少」、「無法節流就想辦法賺錢，努力一定會有收穫」、「存錢什麼的就別想了，能活著算奇蹟了吧」、「一個月薪水5萬以下的人，建議不要去夜市，那是高消費、敲盤子的地方」、「月領3萬元的人應該也有自己的生活方式了，我晚餐花不到100元，沒錢就不要亂花了吧」。

也有人認為，「其實花600元很便宜了吧！現在夜市食物價格都偏高了，如果覺得物價太高，就減少去的趟數就好」、「夜市已經不再平價」、「現在的物價高得嚇人，以前我們這烤魷魚攤，一支魷魚80元，現在漲價到一支150元，35元的肉串也是漲價快一倍」、「上次去夜市我一個人就花了1500元了」、「2個人600元，1個人花300元在夜市算便宜了」。

不過台灣的夜市美食雖隨物價上漲，但仍吸引許多饕客，先前《聯合新聞網》曾報導，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳造訪台灣也會逛「夜市」，他16日抵台後，現身通化夜市，光顧最愛的水果攤並給老闆娘一個紅包，祝賀對方「新年快樂」，並買好幾袋水果喊「這裡的水果是最棒的」。