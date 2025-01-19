日本什麼東西比台灣貴？ 過來人曝「1費用」：金額嚇死你

日本是不少台灣人出國旅遊的首選國家，一名網友在Dcard以「日本有什麼比台灣還貴」發文閒聊，表示每逢旅遊旺季，大家總會討論哪些東西比在台灣買便宜，讓他不禁反思，「反過來說日本有哪些東西是相同等級實際上比台灣還貴呢」。

原PO表示大家總愛討論日本哪些東西便宜，因此好奇日本有哪些東西是和台灣相同等級，單價卻比較高。他回憶，常在論壇看到或是透過鄉下老人說日本生活成本很高、東西很貴，想問問實際住在日本的人有沒有覺得哪些東西真的比台灣貴很多。他左思右想也只想到「稅、水電」，雖然常聽大家說水果單價高，但實際上日本的香蕉跟草莓等等的都很便宜，地鐵、新幹線似乎也沒有比台灣捷運跟高鐵貴。

貼文曝光後，網友紛紛回覆，「新幹線大阪東京來回就要快三萬了，對於住鄉下的人來說出國成本超高，要先到大城市才可能有直飛的飛機」、「水、電、瓦斯、稅、交通，能源資源類都比台灣貴很多很多，稅務也是」、「麥當勞一個套餐是台灣2倍」、「日本生活比台灣生活便宜，絕對是旅遊錯覺」、「青菜超貴，偶爾有99日幣的菜都超小一包」、「覺得日本現在便宜是因為匯率的關係，等到日本匯率正常的，就會變成跟歐洲一樣貴了」。

還有網友提醒，在日本租屋務必要保護好租屋環境，一旦毀損恐要負擔重金，「房屋維修費」、「交通費、跟服務費，租的房子不小心一個洞，那個費用會嚇死你」、「之前住日本，日本男友搬家把壁紙刮壞了一點點，5萬日幣直接掰掰」。