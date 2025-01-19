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好市多廁所1設備讓她嗨喊「五星級賣場」 一票會員點頭：必用

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多商品琳瑯滿目，受到一票粉絲愛戴。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
好市多商品琳瑯滿目，受到一票粉絲愛戴。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

好市多商品琳瑯滿目，受到一票粉絲愛戴，不過近日一名女網友指出，其實除了產品之外，賣場的廁所也讓她超驚豔，並直呼：「原來我來到了五星級大賣場！」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享，她人生第一次進到好市多廁所，發現規格竟與國外一樣，「空間大、通風佳、馬桶也乾淨，最讓我意外的是，洗手台的水是溫水耶」。

原PO也笑說，上次在台灣體驗到有溫水的廁所，是在晶華酒店裡面，原來好市多是五星級大賣場嗎？她大讚，「真心覺得這服務，台灣所有賣場都要跟進耶，四季有溫水，冬天上厠所洗手就不會冷吱吱」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「去好市多一定要上他們家的廁所」、「最棒的是連停車場都有洗手間和尿布台，可以在離開之前好好整頓一番再出發」、「而且還用Dyson乾手機」、「我記得有一些高速公路的休息站，廁所洗手台也有溫水」、「在美國很多廁所都這種規格，對我們胖子來說很友善」、「有人發現他們鏡子超大一片嗎？360度無死角」。

另外，也有網友搞笑回應，「雖是冰冷的工業風，但若是進行廁所星級評等，應為五星好評」、「第一次看到廁所葉佩雯（業配文）」。

Costco 好市多 賣場

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