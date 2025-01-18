嘴硬說不辣！陸網紅來台挑戰麻辣乾麵 吃4口狂噴汗：要去醫院了

中國大陸網紅賽亞人阿廖開玩笑自封「廣東辣王」，他日前特別搭飛機到台灣挑戰吃辣，更質疑「台灣會有辣的東西？」，到了麵館就點了號稱「不愛惜自己生命的人」級別的超級辣。

結果阿廖才吃了4口麵，就被辣到噴汗、流鼻涕，笑翻許多網友，影片獲得超過26萬讚。

據了解，這家位於台北市信義區的「辣王忠麻辣乾麵」（舊店名：大王麻辣乾麵），多年來憑藉招牌「超級辣麻辣乾麵」聞名，只要挑戰成功就免費贈送，失敗則需支付新台幣500元。

而台灣餐廳其實有限制要挑戰完重辣等級才能挑戰超級辣，成功者更可以張貼照片在餐廳的牆上。阿廖用「廣東辣王」的稱號說服老闆娘讓他直接挑戰超級辣，沒想到吃了三口麵就開始明顯冒汗，吃到第四口時，他已經開始坐立不安、噴汗、流鼻涕。

最後他挑戰失敗，「吃不了了，真的要去醫院了，已經達到核彈威力，在喉嚨裡爆炸，太恐怖了」。該影片公開至今獲得超過26萬人按讚，許多網友也紛紛表示想到台灣嘗試吃辣。

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文章授權轉載自《香港01》