快訊

明天川普宣誓就職…美國股債市卻不開盤？原因和「他」有關

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

蔡壁如短暫現身民眾黨代表大會 黃國昌忙開會「王不見王」

一手包辦機加酒行程…她帶同事出國被怨「太貴」心寒想退了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友規劃與同事一起出國，圖為桃園機場出境旅客。本報資料照片
網友規劃與同事一起出國，圖為桃園機場出境旅客。本報資料照片

出國旅遊若是遇到「擺爛又愛抱怨」的伸手牌，可說是最雷旅伴，也會影響出遊的興致。有網友規劃與同事出國，他貼心的一手包辦整趟旅遊計畫，包括預定機票與飯店等，想不到同事卻私下向其他人抱怨「訂貴了」，使她相當心寒。其他人建議她不如「獨旅」，避免旅途中還會出現其他爭執。

一名網友爆料公社發文表示，原本計畫在年後與兩位同事一起出國，並因同事首次出國而由自己全權負責行程安排，包括機票與住宿。同事在討論過程中未提出異議，兩人都滿心期待即將到來的旅行。

然而，事情在近期出現變數。該同事上網做功課後，發現廉價航空與更便宜的住宿選項，隨即向其他同事私下質疑網友訂購的機票與住宿價格過高。這一行為傳入網友耳中後，讓她倍感心寒，甚至喪失了旅行的興致。

網友在文末表示，自己陷入兩難：若硬著頭皮繼續與同事完成旅行，可能會因不愉快的心情影響整個旅程；若選擇取消計畫並自行吸收機票與住宿費用，又擔心與同事的關係受到影響，畢竟雙方日後仍需在職場上見面。

該貼文引發許多網友共鳴與建議。部分人認為應該與同事坦承溝通，釐清誤會；也有人主張以自身感受為重，若已無法享受旅行，不如取消計畫，避免加深矛盾。該事件也讓不少人反思，與同事共同旅行時，應在出發前明確協商費用分配與計畫細節，以免產生不必要的爭執。

其他人紛紛留言「自己獨旅就好幹嘛讓他跟去？」、「默默的把自己的機加酒退了，然後自己再安排行程吧」、「這種人最討厭，也別一起出國不然回來說的更難聽」、「已經聽到抱怨了，一定不好玩，我會選擇退掉」、「直接幫那個同事直接退行程退票，嫌人家買貴就自己去買」、「以後不要再做這種事情了！吃力不討好」。

住宿 出國旅遊 同事 機票 爆料公社

延伸閱讀

她撕開打折紅標見原價氣笑 網曝知名日系衣款折扣品「愈賣愈貴」真相

店員不小心？她曝超市結帳被多刷一條「69元牙膏」：要特別注意

婦人多年拒打流感疫苗現改衝第一 醫曝轉念原因：隔壁同事發病數日亡

24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

相關新聞

一手包辦機加酒行程…她帶同事出國被怨「太貴」心寒想退了

出國旅遊若是遇到「擺爛又愛抱怨」的伸手牌，可說是最雷旅伴，也會影響出遊的興致。有網友規劃與同事出國，他貼心的一手包辦整趟旅遊計畫，包括預定機票與飯店等，想不到同事卻私下向其他人抱怨「訂貴了」，使她相當心寒。其他人建議她不如「獨旅」，避免旅途中還會出現其他爭執。

日本什麼東西比台灣貴？ 過來人曝「1費用」：金額嚇死你

日本是不少台灣人出國旅遊的首選國家，一名網友在Dcard以「日本有什麼比台灣還貴」發文閒聊，表示每逢旅遊旺季，大家總會討論買哪些東西比在台灣便宜，讓他不禁反思「反過來說日本有哪些東西是相同等級實際上比台灣還貴呢」。

好市多廁所1設備讓她嗨喊「五星級賣場」 一票會員點頭：必用

好市多商品琳瑯滿目，受到一票粉絲愛戴，不過近日一名女網友指出，其實除了產品之外，賣場的廁所也讓她超驚豔，並直呼：「原來我來到了五星級大賣場！」

嘴硬說不辣！陸網紅來台挑戰麻辣乾麵 吃4口狂噴汗：要去醫院了

中國大陸網紅賽亞人阿廖開玩笑自封「廣東辣王」，他日前特別搭飛機到台灣挑戰吃辣，更質疑「台灣會有辣的東西？」，到...

搭長途飛機睡不著怎麼辦？ 過來人建議3法寶：睡到併軌

越來越多人喜歡出國旅遊，近一點的如日韓、陸港、東南亞等地，遠一點的就到歐美遊玩，但搭乘長途飛機總讓人擔心舒適度和休息的問題。有網友分享自己第一次搭長途飛機的準備，想問大家長途旅行時在飛機上都睡得著嗎？

一試成主顧！妹子買發熱衣褲愛上1品牌 過來人認同：品質價格都讚

入冬後冷氣團、寒流一波波，冷得許多人直發抖，除了穿上厚重的外衣，不少人也會穿發熱衣、內搭褲等衣物。一名女網友透露自己買過幾款內搭褲，但不是掉毛就是起毛球，後來買了NET的內搭褲後，一穿就愛上，讓她再狂掃了好幾件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。