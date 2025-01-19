一手包辦機加酒行程…她帶同事出國被怨「太貴」心寒想退了

出國旅遊若是遇到「擺爛又愛抱怨」的伸手牌，可說是最雷旅伴，也會影響出遊的興致。有網友規劃與同事出國，他貼心的一手包辦整趟旅遊計畫，包括預定機票與飯店等，想不到同事卻私下向其他人抱怨「訂貴了」，使她相當心寒。其他人建議她不如「獨旅」，避免旅途中還會出現其他爭執。

一名網友在爆料公社發文表示，原本計畫在年後與兩位同事一起出國，並因同事首次出國而由自己全權負責行程安排，包括機票與住宿。同事在討論過程中未提出異議，兩人都滿心期待即將到來的旅行。

然而，事情在近期出現變數。該同事上網做功課後，發現廉價航空與更便宜的住宿選項，隨即向其他同事私下質疑網友訂購的機票與住宿價格過高。這一行為傳入網友耳中後，讓她倍感心寒，甚至喪失了旅行的興致。

網友在文末表示，自己陷入兩難：若硬著頭皮繼續與同事完成旅行，可能會因不愉快的心情影響整個旅程；若選擇取消計畫並自行吸收機票與住宿費用，又擔心與同事的關係受到影響，畢竟雙方日後仍需在職場上見面。

該貼文引發許多網友共鳴與建議。部分人認為應該與同事坦承溝通，釐清誤會；也有人主張以自身感受為重，若已無法享受旅行，不如取消計畫，避免加深矛盾。該事件也讓不少人反思，與同事共同旅行時，應在出發前明確協商費用分配與計畫細節，以免產生不必要的爭執。

其他人紛紛留言「自己獨旅就好幹嘛讓他跟去？」、「默默的把自己的機加酒退了，然後自己再安排行程吧」、「這種人最討厭，也別一起出國不然回來說的更難聽」、「已經聽到抱怨了，一定不好玩，我會選擇退掉」、「直接幫那個同事直接退行程退票，嫌人家買貴就自己去買」、「以後不要再做這種事情了！吃力不討好」。