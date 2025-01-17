搭長途飛機睡不著怎麼辦？ 過來人建議3法寶：睡到到併軌

越來越多人喜歡出國旅遊，近一點的如日韓、陸港、東南亞等地，遠一點的就到歐美遊玩，但搭乘長途飛機總讓人擔心舒適度和休息的問題。有網友分享自己第一次搭長途飛機的準備，想問大家長途旅行時在飛機上都睡得著嗎？

原PO在PTT發文表示，之前第一次搭14小時的長途飛機，上機後沒多久立刻戴起耳塞、眼罩和口罩，把五官都封印起來，座位再設定勿擾模式，然後不吃第一餐就直接睡覺。他說不吃第一餐的原因是避免中途想上廁所，快到目的地時再起床吃個飛機餐，整趟過程比想像中的好睡。原PO也好奇想問大家，搭長途飛機經濟艙都睡得著嗎？

貼文引起熱議，不少人都說睡不著，「去北海道3個小時我就受不了了，跟屈體之刑差不多」、「會一直淺眠而驚醒，品質不好」、「回程比較行，去程幾乎沒辦法睡」、「一上飛機開電影，然後吃東西，吃完秒睡，接著空服會把你叫醒吃下一餐，吃完看電影，然後就到目的地了」、「完全睡不著，連喝酒都沒用，到民宿先睡一波」、「很難睡，還得看鄰座」。

但也有網友上機照樣睡，「秒睡」、「我搭15小時，其實沒想像中難睡，朋友們也每個都有睡著，吃飽後挑個好睡的電影就睡著了，或是點紅白酒來喝，都可以增加睡意」、「搭短程，飛機還沒起飛就睡著了，長程應該睡爆了，而且醒來可以追劇」、「睡滿八小時醒來」、「睡得著但不舒服，有錢真想商務艙」。

還有過來人建議頸枕、耳塞、眼罩是必備的3樣法寶，「買頸枕，去年也是14小時，沒買幾乎沒什麼睡，家人有買就睡很好」、「掛個頸枕，我都睡到嘴巴開開」、「少個頸枕」、「我之前覺得頸枕很廢又佔空間，後來有個長輩跟我說一定要買，我入關了才在昇恆昌找，心一橫，買一個最貴的1980，真的相見恨晚，超！好！睡」、「頸枕+耳塞，睡到翻過去」、「秒睡，耳塞、眼罩必備」。