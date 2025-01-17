一試成主顧！妹子買發熱衣褲愛上1品牌 過來人認同：品質價格都讚

入冬後冷氣團、寒流一波波，冷得許多人直發抖，除了穿上厚重的外衣，不少人也會穿發熱衣、內搭褲等衣物。一名女網友透露自己買過幾款內搭褲，但不是掉毛就是起毛球，後來買了NET的內搭褲後，一穿就愛上，讓她再狂掃了好幾件。

原PO在Dcard發文表示，因為近日天氣很冷，想再買件內搭褲來保暖，之前曾買過L牌的，也買過韓國貨，但不是會掉毛，不然就是起毛球，讓她很無奈。原PO說自己大腿皮膚很敏感，只要質料不好，腿就會發癢，尤其是貼身的衣服褲子。

日前她在NET官網發現有賣內搭褲，一件349元，於是到實體店面先買一件回去穿，沒想到一穿就讓她愛上，直呼非常好穿，還叫男友隔天再去幫忙買一件，結果發現都被掃光了。原PO說自己很怕冷，想買多一點，於是動用了台中、樹林的朋友幫忙找，自己還騎車到桃園買，好不容易才買到。

她感嘆穿到不好的材質，腿會發癢是一個困擾，不管是絲襪、褲襪、內搭褲，這種貼身的很難不癢，以前自己發熱衣都是買UNIQLO，後來發現會起毛球才改買NET。原PO對於難得找到品質好、不會造成發癢的內搭褲，非常滿意，當然得要狂掃囤貨。

不少愛好者看了也有同感，「NET的發熱系列真的一生推，買過他們家的發熱衣回不去，材質親膚又超薄，重點是蠻蓄熱的，而且價格也是很讓人溫暖的價格」、「天啊…查了庫存，台北市好像都買不到耶」、「這條真的不錯！穿去日本也很暖而且很舒服，好像買到2件550元」、「不得不說NET有些款式都比LATIV好！最近買了兩件550的T恤當睡衣穿，那個棉質舒服的不得了」、「我也是被這款燒到，上週穿了一次後驚為天人，馬上跑遍附近的NET掃貨」。