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他到好市多買1蔬菜吃完喉嚨癢 內行人曝原因：要先燙過再炒

聯合新聞網／ 綜合報導
多吃蔬菜有益健康，但不見得人人都愛吃。美聯社
多吃蔬菜有益健康，但不見得人人都愛吃。美聯社

多吃蔬菜有益健康，但蔬菜不見得人人都愛，有網友買了一種蔬菜，抱怨非常難吃，吃完後喉嚨還會發癢，要大家千萬別買。貼文引起熱議，有人分享料理方式，也有內行人解釋喉嚨癢的原因。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，並附上一張照片表示近日買了「甜菠菜」品嘗，但這款蔬菜卻被全家公認為最難吃的菜，吃完喉嚨還會發癢，提醒大家千萬不要買。

貼文引起不少討論，「可以分享體驗，但不建議直截了當叫人家不要買喔」、「10幾年前就開始吃這樣菜，只是以前很難買到，煮麵吃也很好吃喔。是否沒洗乾淨所以喉嚨才會癢？我們一家都很愛吃，也沒發生過不適感」、「煮成麻油蛋花湯很好喝耶！也可以做成蔬菜濃湯，蠻順口的」、「菠菜是有點澀味，需要多點油去爆炒才會順滑好吃」、「這種菜需要油，油不夠會澀口，煮熟一點很好吃呀！我家小朋友都愛吃」。

還有內行人解釋喉嚨癢可能跟草酸有關，「很好吃呀，因為有草酸，要先汆燙再料理」、「菠菜類的，草酸很高，所以喉嚨會癢，汆燙過後就不會了」、「菠菜也是會這樣，燙過熱水再炒就好多了」。

好市多

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