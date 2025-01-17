韓星都愛！南韓人來台指名買義美小泡芙 網揭真相：沒替代品

台灣有不少好吃的零食受到外國人喜愛，其中義美小泡芙更是近來火紅的小零嘴，許多南韓民眾來台灣玩時都會指名購買。有女網友表示南韓朋友來台時點名想吃小泡芙，但她不解為何這麼搶手？

原PO在Dcard以「韓星為何都愛義美小泡芙？」為題發文，她說一位南韓朋友因為看到女團aespa去年來台時，收過粉絲給的義美小泡芙，因此非常想吃看看各種口味，於是近日要來台灣遊玩時，特地請她幫忙安排行程去購買。

原PO說記得一開始是看到女星李知恩（IU）說很喜歡小泡芙，但她自己則私心推薦喜年來蛋捲給韓星，「愛義美小泡芙應該也會愛蛋捲吧」。

貼文引起眾人討論，「奶油口味的最讚，從小吃到大」、「小泡芙好拿又方便吃，最愛巧克力口味」、「在YT（Youtube）看了幾個韓國來台灣旅遊的影片，都有開箱義美小泡芙」、「台灣人也很愛啊，小泡芙就是好吃」、「我當時去韓國讀書要離開前，也分同學吃義美小泡芙，不只韓國人，其他國家也超愛，一直說好吃」、「最近帶韓國營隊，我也都送義美小泡芙」。

還有內行人透露南韓沒有類似的東西，「義美小泡芙類似品在韓國真的找不到！台灣很多零食在韓國都有類似的，像是蝦味先、巧克力派，但義美小泡芙我真的找不到類似能替代的商品。我自己住韓國，去過很多當地超市或大型連鎖超市，買過不少零食，真的找不到能和義美小泡芙一樣好吃的」、「吃過他們的全壘打小泡芙（홈런볼），就知道義美小泡芙有多好吃了。全壘打小泡芙很像是餅乾受潮變軟的口感，韓國朋友來台灣時，我都叫他們要買義美小泡芙」。