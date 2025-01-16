「吃了一個松鼠」母誤用標點符號嚇死兒 網猜原意笑：白雪公主變巫婆

標點符號的使用，能讓語意表達得更清楚，但若使用錯誤，恐會使讀者「會錯意」。「中午在228公園等時間，吃了一個松鼠，鴿子，鳥鳴相伴，蠻好的午餐」，一名網友在Threads貼出母親傳給他的訊息，笑稱這段對話真的差點嚇死他，引起大家熱烈討論，有人則推測原意應為：「吃了一個蠻好的午餐，松鼠，鴿子，鳥鳴相伴」。

貼文一出，網友紛紛開玩笑道，「白雪公主和巫婆竟只是一線之隔」、「媽媽年紀大了果然都吃『原型食物』」、「你媽吃挺多的」、「你媽蠻會獵捕小動物的」、「帶媽媽吃點好的吧」、「回你媽說盡量少吃生食」、「笑瘋」。

也有人搞笑假設若句中情景真的發生，會產生何種狀況，「媽媽：『可惜毛有點多，不太好吞嚥』」、「媽媽：『松鼠跑很快不好抓』」、「有這樣的媽媽，世界末日、野外求生都不用怕了」、「媽媽如果捕得到松鼠跟鴿子，其實也蠻猛的」、「鳥鳴相伴是因為同伴被吃在痛哭嗎」、「鳥鳴相伴是鳥兒們爭相警告的意思」。

對此，網友們試圖修正句子，「應該是『吃了一個蠻好的午餐，松鼠，鴿子，鳥鳴相伴』，只是打到午餐這邊過後游標跑掉了，所以後面的句子跑到了匪夷所思的地方！我也發生過這種事」、「中午在228公園等時間，吃了一個『有』松鼠、鴿子、鳥鳴相伴，蠻好的午餐，假如多一個『有』，不改標點符號也應該不會嚇到人 」。

部分網友則認為原PO母親的句子會嚇人，不是標點符號的問題，「我怎麼覺得是排列組合的問題，無關標點符號」、「這個把逗號拿掉要重新擺，我也看不太懂」、「這已經不是標點符號的問題了」、「你真的覺得是標點符號的問題？」、「不管標在哪都怪怪的」。