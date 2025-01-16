為何不趕快射水救火？消防員揭4原因 回擊酸民「沒那麼簡單」

火警發生，消防人員趕緊射水撲滅就沒事了？一名消防員在社交平台怒批，在火災現場常聽到酸民怒罵「消防員怎麼不趕快射水啦」，讓他既氣憤又無奈地說明道，救災任務並非酸民所想的簡單，除了消防栓與消防車本身供水有限，從戶外射水更會將火煙往建築內部趕，導致在屋內救災的消防員相當痛苦。

原PO在Threads上發文表示，他常常在火災現場遇到民眾要求射水，對此他提出4項不射水的原因：

1. 因為消防員深入火場在室內進行滅火攻擊，民眾在戶外看不到。 2. 在戶外射水絕大多數只用在阻隔火煙「防止延燒」，沒進到屋內根本不可能讓火勢完全撲滅。 3. 不是每次火場附近都有消防栓可以一直無限供水，消防車的水源是有限的，一直戶外無效射水很快就會斷水，導致擴大延燒造成更大傷亡損失。 4. 室內已經有消防員入室滅火的時候，外面就不會直接射水到裡面，因為這樣會將火煙往內趕，導致裡面救災的消防員救災很痛苦。

有網友站在消防員的角度留言，「遇到化災還要考慮物化特性，禁水性物質要怎麼直接射水」、「高市義消報到，平常除了現場協勤也很喜歡現場跟民眾對罵，卸下裝備我們也是平民老百姓，沒毛病，為了學長姐的名譽，這種事交給我們」。

有許多人則感謝起消防員，「辛苦了，謝謝你們，有你們我們才能安穩生活」、「您們辛苦惹，大家都是出於好意，救人第一，但還是讓專業的來」、「長知識了，謝謝你們，沒有你們的辛勞付出，我們沒有安定的社會」、「謝謝你們」、「辛苦了，有你們在真好，但滅火工作時也請注意自身及同事的安全」、「辛苦了，感謝有你們的無畏付出」。