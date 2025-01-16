醫護獨有特技？她飆速唸經「師父敲木魚跟不上」 網笑翻：不是在交班

在葬禮唸經時，若突然被師父問「你在幹嘛」，你會有何反應？一名女網友近日在社交平台透露，她在葬禮幫阿嬤唸經時，師父突然問她，「妳在幹嘛？」讓原PO嚇了一跳，原來是師父好奇她的工作，因為她的語速快到師父敲木魚的速度都跟不上。對此，原PO表示自己是在醫院工作，貼文也引起醫事人員的共鳴，表示在醫院工作語速真的會比一般人還快。

原PO在Threads上發文表示，自己在葬禮時認真地幫阿嬤唸經，唸經完畢後師父竟忽然轉頭，看著她問「妳在幹嘛？」，原PO支支吾吾地回道「……唸（經）啊」並暗忖，心想是不是唸錯很多經文要挨師父罵了，不料師父卻澄清道，會這樣問是因為好奇她的工作，更直呼「妳唸得超快，我的木魚敲得都要趕不上妳了」。

網友開玩笑道，「請記得，妳是在唸經，不是在交班」、「師父：『從業多年，遇到對手了』」、「師父遇到可敬的對手」、「感覺師父想收徒弟」、「不是，妳別跟師父搶飯碗啊……」。

不少人認同在醫院工作的人語速都超快，「選我選我，這個我有經歷，師姐對我讚嘆有加，醫護人員＋1」、「我爸過世那時候，我跟著邊唸邊唱，休息時間師父問我要不要轉行XD，這是什麼醫護工作人員的特技嗎」、「醫院工作路過，父親往生時，與弟弟一起跟著老師父們誦經，結果木魚越敲越快，最後只聽到老師父們：『^？$%&…菩～～薩！』」、「急診人，都被姊姊說講話跟機關槍一樣」。

有網友更加碼指出，在醫院工作的人做其他事也很快，「聽說南部喪禮有跑藥懺，是家屬追著道士跑的活動，我外公喪禮時，我超期待，想說ICU訓練過的腳速終於要派上用場，滿腔熱血要跟他們Battle，結果阿公場子走一個超文靜路線」、「真的！之前外科聚餐30分鐘吃完2小時的泰式料理，這種翻桌率老闆應該很喜歡」。