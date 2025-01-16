捷運遭推擠險窒息！OL曝通勤意外「宛如梨泰院事件」：真的會死人

上班時間車廂擠爆已是通勤族日常，但過於擁擠的環境容易發生意外。一位OL就抱怨「差點在捷運內死掉」，指出搭車時，明明車廂已滿載，卻仍有一群人用力撞進車廂好「卡位」進去，她瞬間被擠壓到無法呼吸，經過漫長的6分鐘才被解放，哭求眾人「別因自私跟僥倖，間接的害死人」。

原PO 15日在Dcard發文呼籲「拜託不要再硬擠上捷運了，真的會死人」，她指出自己在通勤時間搭捷運，車在到達江子翠站前已呈現爆滿狀態，但到站後仍有一堆人死命地想擠進車廂，「他們會直接用全身的力量撞進車廂，然後用手撐住車廂上緣，屁股大力往內擠，想辦法讓自己剛好在車門關起的那一瞬間，剛好卡進車廂」。

因人群大力推擠，原PO的前胸與後背被用力擠壓到會痛的程度，「當下真的沒辦法呼吸」，窒息感讓她的頭漸漸開始暈眩，她試圖移動角度呼吸口氣，卻被夾在人群中動彈不得，恐怖的感覺令她聯想到南韓梨泰院的踩踏事件，絕望到想哭。

原PO表示，她向來不會硬擠進已經滿載的車廂裡，就是因為知道這樣的舉動可能會害某人被擠到呼吸困難，不懂為何大家要容許這種事情發生？她能理解大家都急著去上班、認為車廂還有空間可以多塞人，但真的不要因為自私和僥倖間接害死人，「我到現在胸腔還在痛」。

發文讓通勤族共同想起不好的回憶，「一堆人擠在門口，死不往裡面走+後背包擋路，真的是通勤族惡夢」、「有時候根本不是車廂滿，是有一堆門神堵著門口，裡面明明還有位子可以站」、「每次廣播說請往車廂內移動就是一堆人耳包」、「捷運進車廂的那根竿子就像有結界一樣，進車廂的人很常都會卡在一邊就不動了」、「日本通勤族，擠壓已經變成習慣，剛來的時候也是感覺要死了」。

然而同條路線上的網友也坦言不擠根本上不了車，「龍山寺7:00～7:30之間不擠根本上不去」、「江子翠尖峰你不擠應該永遠上不了，可能等個30分鐘有機會吧」、「我上週下班時段，在忠孝復興等了快50分鐘，每班車都是滿的喔，連嗶卡進去都管制排隊」、「覺得等下一班就不擠的人是在哪個平行時空啊」、「我每天尖峰都要從龍山寺上車，真的不用想等下一班，每一班都是滿的，再等下去只有遲到」。

網友也建議，「真的不舒服記得呼救並且即時下車」、「上車前記得雙手抱胸護住胸腔區域，預留空間給自己呼吸喔！之前梨泰院事件有教學，我上班都把包包往前背」、「有一次也是特別擠，車上有一個姊姊直接大聲說她被擠到呼吸困難，身邊的人自動擠出位子，還有關心她還好嗎？很多時候大家急著上班無可奈何，如果有不舒服一定要大聲說出來，身邊的人大多數都會想辦法幫忙你」、「看可不可以提早（在離峰時段搭乘）或是改搭其他交通工具，火車、公車」。