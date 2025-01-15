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21歲沒出過國…背學貸女大生想衝卻猶豫 網勸進：一前提下值得任性

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友沒有出國經驗，想體驗一次卻又猶豫該不該花這筆錢。 示意圖／ingimage
一名女網友沒有出國經驗，想體驗一次卻又猶豫該不該花這筆錢。 示意圖／ingimage

讀萬卷書不如行萬里路，不少人喜歡出國開拓視野。一名女網友在Dcard透露，自己今年21歲還沒有出國經驗，非常嚮往。不過因為自己還背著學貸，又覺得花錢旅遊很有罪惡感，猶豫要不要踏出這一步，於是以「錢花在出國玩值得嗎」為題發文，詢問大家意見。

原PO表示只要接近寒暑假，想出國的慾望就會被放大很多，不過一想到要把存款都拿去玩就很有罪惡感，她點名「我想去大阪環球，這是我最想去的地方」，表示此生如果沒有去過一次一定會後悔。雖然曾經跟家裡討論，但爸媽都表示他們那時代的年輕人沒在出國，阿嬤也說等她出社會再去。

不過聽表姐說自己大學時代最後悔的事，就是遇到疫情無法出去玩，因為出社會後發現根本沒時間。原PO表示自己目前學期間跟寒暑假都有在打工，去年暑假更是工作壓力大到每天哭，打開社交軟體看到大家都出去玩，索性把所有軟體都刪掉。想到自己正在把學生時期最寶貴的時間拿來工作就覺得不值，但又矛盾的覺得把那麼努力賺來的錢拿來玩是否不好。

貼文曝光後網友紛紛鼓勵，「值得，過了那個年紀再多錢給妳出國興奮感也沒那麼大了」、「既然一直有在打工應該更懂得金錢分配，好好合理的規劃我覺得妳應該能判斷」、「日本一趟三四萬，便宜的國家一兩萬，妳可以根據妳的存款來安排」、「我每年都會出國，必須說非常值得，在不影響日常生活的前提下，任性地去玩一次也好」、「做自己想做的事是最重要的，不要讓將來的自己後悔」。

不過也有人提醒，「我覺得出國應該要評估自身能力，如果出國會導致自身有經濟壓力的話，我覺得可以先緩一緩」、「如果是出國就很ok或是出國想增進視野也可以。但只是為花而花，這樣有點存不了什麼錢，那可能就要三思」、「建議先去了解自己的人生目標是什麼，自己想要追求什麼。人生目標確定後才能知道錢花得值不值得」。

出國旅遊 打工

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