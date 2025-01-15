何必花錢旅遊？他指看YouTube也能體驗 遭一面倒駁：這款收穫無價

花錢旅遊或省錢，你會如何抉擇呢？一名男網友發文，稱無論是@@@出國旅遊@@@或國旅都要花很多錢，且在家看YouTube也能獲得新體驗，不如把出國的錢省下來當生活費或投資，可以提早退休。對此，網友們反駁這種想法，認為旅遊的「回憶」才是最珍貴的。

一名男網友在Dcard發文，表示他認為無論是出國還是國旅都需要花很多錢，他自身也是不常旅行的人，雖然父母會想帶他去旅行，且不用花錢，但他並不想花這筆錢。原PO表示，很多人覺得旅行能夠獲得新體驗，但他認為待在家「看YouTube」也能有相同效果。

原PO表示，如果不常旅行就能省下很多錢，利用這筆錢當生活費或投資都很不錯，甚至可以提早退休，減少長時間工作的痛苦，也可以看電影、寫作、剪影片，培養其他興趣，不一定要花錢旅遊。

此文一出，不少網友認為旅行時的「回憶」、收穫更重要，「能陪父母出國出去旅行又不用出錢很好啊。他們只是要你的陪伴或規劃行程，省錢，共同回憶，我選後者」、「我平時很省，但還是會安排出國，人生只走這趟，我不想只是為了工作而活，這世界很大，走走看看很好啊」、「每一趟旅行真的有不同收穫，自由行真的可以體驗到各種新鮮事」、「人生該省則省，但親人共同回憶不一定會有」。

也有網友指出，每個人對快樂的價值觀不同，都值得尊重，「你的錢就是為了此生的快樂存在的，所以只要你快樂，你要怎麼花怎麼存都可以」、「每個人得到喜悅、滿足、或成就感的來源都不相同，在不影響他人的前提下，任何人都沒有對他人生活方式說三道四的理由」。