不是UNIQLO！網讚「1品牌」發熱衣暖到流汗 內行激推：價格不到一半

近期大陸冷氣團南下天氣持續寒涼，許多人會選擇在內層多加件發熱衣禦寒。雖然UNIQLO發熱衣每年都有許多討論熱度，不過有網友表示「思夢樂」這個品牌的發熱衣更猛，甚至售價還不到UNIQLO的一半，不少人看完點頭認證表示「真的強」、「好像都快斷貨了」。

一名網友在Threads發文，「比起UNIQLO的超極暖發熱衣，思夢樂發熱衣更猛，穿了之後是會流汗的那種，暖到不行」，並補充「思夢樂一件340元，UNIQLO要800元，買一件UNIQLO可以買兩件思夢樂」，並在留言區提到自己穿的是FIBER HEAT水潤保濕超暖發熱衣，目前一件售價390元。

貼文一出，不少內行網友留言，「拜託大家不要再宣傳了，思夢樂是一個恐怖的地方」、「因為思夢樂就是日本人開的呀，有些東西真的很優，媽媽在那上班，我們常常買」、「終於有人說出來了，思夢樂的男、女發熱衣都超優，約每年10月底~11月初就要開始入手選購，等到天氣真的變冷，真的會大缺貨，多年來的經驗」。

不過有網友分享，「去年買UNIQLO（發熱衣）990元，今年買NET的發熱衣一件550元，都是極暖（最保暖那款），NET直接大贏特贏，我再也沒去過UNIQLO了」、「比起思夢樂的發熱衣，老實說日本donki發熱衣更屌，換算台幣只要160元，但台灣沒賣。在藏王樹冰上，穿一件發熱衣加羽絨背心，跟日本隨便買的哥倫比亞褲，熱到流汗」。