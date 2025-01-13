她跟媽媽閒聊發現「媽不知1常識」 網笑：有驚無險地長大了

嬰兒的飲食跟大人不同，有很多食物若不小心餵食，可能會導致嚴重後果，日前有一名網友跟媽媽聊天，談到「嬰兒不能吃蜂蜜」，發現媽媽完全不知道，讓她很疑惑自己怎麼長大的。對此，網友幽默表示「人生成就達成：第一次逃過鬼門關」。

一名網友在Threads發文表示，「剛剛我跟媽媽聊到動漫《藥師少女的獨語》，我說『像以前的人可能就不知道嬰兒不能吃蜂蜜』，而媽媽回覆『嬰兒不能吃蜂蜜？』我則回應『對啊，三歲以前都不要吃比較好』，這時媽媽震驚『蛤！我都不知道耶！』」媽媽的回應讓原PO無言，疑惑自己怎麼長到那麼大的？

文章曝光後，許多網友幽默回應「正常啊，我跟親戚說全母奶嬰兒不能喝水，我還放新聞給他們看，結果他們裝一瓶水給嬰兒，說『寶寶渴了吧』」、「更新成就：有驚無險地長大」、「我也是長大後才知道小孩子不能喝甘草糖漿，我媽聽到後回我『蛤！你們以前咳嗽，我都倒半個紙杯給你們喝』」。

也有網友認為「資訊一直在變，就像以前我媽那年代，醫院會衛教要餵嬰兒葡萄糖一樣，我媽跟我說的時候我也很驚訝」、「現在資訊更新了，蜂蜜裡面有高溫無法殺死的肉毒桿菌孢子，嬰兒的腸道還沒發育完全，會中毒所以不能吃」。

《聯合新聞網》先前也報導過，兒科醫師指出1歲以前小嬰兒不能吃的有「蜂蜜跟堅果類」，蜂蜜是因為有肉毒桿菌，會抑制神經傳導而肌肉無法收縮、麻痺，嬰兒如果吃到肉毒桿菌孢子，多數嬰兒的第一個症狀是「便秘」，接著可能會食慾不振、眼皮下垂、全身無力。