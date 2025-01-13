他不解雙北人寧花30分鐘搭高鐵通勤竹北 網指關鍵：犧牲父親就好

高鐵通勤方便，許多人會選擇從新竹公司往返台北住所。一名網友發文質疑，許多台北人搭乘高鐵到新竹上班，就算搭高鐵也要30分鐘，為何不直接在台北就近上班或買房在公司附近呢？對此，不少網友認為是「房價」的緣故。

一名網友在PTT發文，表示高鐵通勤上班不僅有效益而且很常見，許多上班族每天從台北搭高鐵，前往新竹上班，他每次早上搭高鐵，從青埔通勤到竹北，車廂完全是滿的，尤其自由座一位難求。

原PO表示，搭高鐵的話，從青埔通勤到竹北，或到板橋只有10分鐘，青埔到台北只有19分鐘，但台北通勤到竹北就要30分鐘了，很多人不是認為「時間就是金錢」，為何台北人不選擇在雙北就近工作，或是到新竹買房，還要選擇花30分鐘通勤到竹北呢？

此文一出，不少網友認為是「房價」導致的，「新竹現在新房價跟新北沒差多少，豪宅線還卡在那，同樣價位新北住起來應該會舒適得多」、「竹北確實比板橋貴了」、「竹北那房價不如買板橋」、「板橋新案均價74萬，竹北新案均價61萬」。

也有網友認為是「生活機能」差距，「捷運、美食、消費、休閒、娛樂、教育，首善之都不是叫假的」、「看機能、生活，連桃園都比不上吧，不用說新北了」、「因為台北資源極多，包含學區，餐廳，娛樂，若朋友圈也在台北沒理由離開」、「主要都是育兒問題，新竹育兒資源跟台北差距太遠了，從幼稚園到高中都相差太多，與其全家犧牲不如犧牲父親，新竹發展太快完全跟不上人口的擴充」。