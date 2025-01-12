國美館外街道成老爺爺自然畫布 網友讚嘆：捨不得破壞

你有見過大自然中的藝術家嗎？一名網友日前參觀完國美館後，在路邊發現一位爺爺正用雙腳，重新排列地上的落葉，使其成為一幅美麗的作品，許多人也曬出自己曾「巧遇」過的照片，讓網友大讚：「實在是太可愛了！」

一名網友在Threads上發文，表示自己從國立臺灣美術館出來後，見到一名老爺爺在路邊創作，他使用自己的雙腳，移動街道上的落葉，將其排列成一顆對稱的愛心，讓原PO忍不住讚嘆：「老爹的回眸及一抹微笑，似乎快樂就是當下、簡單，還有懂得欣賞的路人！」

貼文曝光後，許多網友也忍不住誇讚老爺爺的美感，「好喜歡浪漫的日常」、「太善良了！看到的人會很幸福」、「老爺爺太可愛了！」、「大爺：整個城市都是我的美術館」、「以前也遇過，在我心裡他是藝術家」、「能把愛心排得這麼對稱真的太強了！」

也有人分享自己曾遇過爺爺在路邊「作畫」，或是在長椅上擺出優美的文句，讓人捨不得破壞。

還有網友曾遇過身旁的髮廊老闆，利用剪下來的頭髮，排列成方正整齊的文字，「大師們感覺好用心生活，我認識的一位髮廊老闆也會用客人的頭髮排字給他們拍照，看到幾次後覺得用心、喜歡生活真好」。