阿嬤重男輕女不買麵給孫女 弟不捨欲哭！老闆1舉動網讚：暖男

「我是真沒想到這年代還有重男輕女這種陋習」，一名經營麵店的男網友在社交平台訴說。據他所見，有天一個阿嬤帶她的男孫上門買炒麵，但她只想買給男孫吃，結果該名弟弟不停求阿嬤也要買給姊姊吃，阿嬤答應，但點餐時分別買一份最貴和最便宜的炒麵，後來老闆想出一招暖心方法，解決姊弟倆遭受不平等對待的問題，讓弟弟最後放下心帶著笑容拿餐點離開店家。

原PO在Threads上發文表示，該名重男輕女的阿嬤帶男孫甫至他經營的麵店買炒麵時，他便聽到弟弟一開始就惦記著姊姊，跟阿嬤要求要買2份炒麵，但她回應孫子，「你姊姊不用啦，你吃就好，你最乖」，弟弟不放棄爭取姊姊的權益，堅持要買2份，一度快哭出來，最後阿嬤妥協，但買的2份炒麵分別要是最貴和最便宜的。

原PO低調地準備餐點，炒麵出餐後，該名孫子拿錢給他時，他呈蹲姿和對方說，「你的跟姊姊的是一樣的，但是不要告訴你阿嬤，你們兩個乖乖吃就好」，弟弟接過餐點很高興地道謝並稱呼他為叔叔，原PO開玩笑道，「叫哥哥，不然下次就沒有這種好事了」，弟弟也馬上改口稱他「哥哥」，並且再道謝一次，讓原PO在文中直誇對方有禮貌又愛手足。

許多網友誇讚原PO很暖心，「謝謝老闆，你真暖」、「哥哥是大暖男」、「要被你暖死欸」、「謝謝老闆的善良，會有福報的」、「你好善良，救了一個小孩心」、「哥哥真是大好人」、「老闆真的心很暖欸」、「店家這個舉動暖心了，希望這對姊弟能感受到公平的愛」；也有人開起玩笑，「叫哥哥才是重點」、「叫哥哥會有免費的炒麵吃嗎」、「不告訴阿嬤也太壞了吧，我要用新台幣懲罰一下」、「這是我看過最讚的叔叔」、「還不忘記自肥」。

有網友則分享對「重男輕女」觀念的看法，「很久之前看過一句話『重男輕女是對女性的迫害，又何嘗不是對有良知男性的迫害？』當時覺得男的爽得很，他們覺得被『重男輕女』迫害可以反抗、可以爭取啊，但今天看到這個例子，覺得給過，因為弟弟很小，而且他真的有爭取」、「我每次看到這種文章最痛苦的點在於，那些媽媽、阿嬤都是女性，可是她們卻在傷害女性」。

有人回應自己受害於「重男輕女」的觀念，「我媽很愛說她對我們3個孩子（姊、哥、我）很公平，但是問她為什麼房子不是給大姊，而是給二哥的時候，她理直氣壯地回我：『房子原本就都是留給男生』」、「我阿公帶我跟我弟一起出門吃午餐，也都只問我弟想吃什麼」、「我媽就是這樣，男生可以吃牛排女生只有鐵板麵。為了不讓女兒拿到遺產，把財產都先過給兒子，房子、車子登記在兒子名下」。