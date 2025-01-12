北捷宣導「4件事」比手扶梯兩側可站更重要？ 網：搭捷運三不五時火氣大

你覺得台北捷運還有何待改善之處？一名網友近日在社交平台指出，相較於「手扶梯兩側皆可站立」，北捷更應該宣導的是，「先讓車廂內的乘客下車，再讓在月台等待的人上車」。貼文一出，網友紛紛討論起北捷應該還要加強宣導哪些事項，除了原PO貼文的「先下車後上車」外，還有人提出，後背包往前背、無論在車內車外都別堵在車門口、遵守月台的排隊規定。

原PO在Threads上發文表示，北捷應該加強宣導「先下車後上車」，更透露常常看到車內要下車的乘客還沒全部步出車廂，月台的人就一直往車內擠，導致車廂內的乘客呈現撞在一起的情況，對此他直批，「搭捷運三不五時就火氣大」。

許多網友同意原PO觀點，「真的欸」、「不能同意更多」、「真的啊！不知道那麼愛擠是在幹嘛？」、「原來不是只有我這樣感覺」、「所以之前我看到有個人直接對擠上來的人大聲說『先下後上啦！這樣擠是要人怎麼下車啊？』好療癒」；但也有人持不同想法，「我是覺得整體上還是有先下後上啦，不過也有的情況是下車的人下太慢，8、9成的人都下了，但就有1、2個還在慢慢滑手機慢慢走，上車的人本來以為人都下完了，結果就撞到那幾個慢郎中，也是挺無奈」、「一直都有在宣導啊」。

不少人也指出「後背包往前背」也要是宣導重點，「還有超大後背包拜託往前背！知道捷運廣播已經有在宣導，但根本沒人在意，一個轉身就被撞飛了」、「有些人高馬大的，還要背硬殼大後背包，昨天5點半下班時間在擁擠的車廂裡，這樣的人擠進來加轉身，我差點被他的後背包搧巴掌」、「應該要強力宣導後背包往前背或提手上，我知道有，但極少次語音出現，也極少有文宣，今天就遇到2個用後背包擠我，剛好我那個車廂沒有任何後背包提手上的宣導，都不知道怎麼跟他們開口」、「後背包不拿下來，一進車門就變人體柱子的，也很困擾」、「還有後背包背前面或提手上！車上就已經很擠了，後背包背著卡位，還撞人到底是什麼意思」、「現在一堆背背包的還是沒有往前背，前後站2個，整個走道都沒了」。

有網友則覺得車門口被車內、外的人堵住很困擾，還有插隊的問題也須改善，「有時候月台上的人會站在車門正中間，阻礙下車的人，何必呢？」、「月台、車內都會有站在正中間死不讓位的人，每次都要超大聲喊『借過』」、「上車不往裡面走，一堆人圍著正中間的桿子，你不進去後面的人要怎麼上車」、「還有一直要堵在門口，不肯移動讓別人下車的人」、「還有那堆硬要插到前面先進去的，然後還不往裡面走，已經忍不住兇了好幾個不長眼的」、「還有不排隊直接從旁邊擠上車的」。