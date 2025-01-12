網列赴泰國旅遊8大誘人因素 一票人點頭：去過還想再去

近期泰國擄人事件頻傳，不少人開始擔憂赴泰旅遊是否安全？據外交部說法，泰國曼谷大部分治安尚屬安全，偶爾會出現夜生活場所的詐騙消費案件。不過，就有網友在社群平台分析出8大泰國誘人原因，勸大家務必要三思而後行。

一名網友在Threads上列出了8點泰國旅遊的誘人原因，說明自己赴泰旅遊後，常受到多項誘惑，守不住荷包，回國後也常思念異鄉，因此勸民眾若想前往觀光，務必三思而後行。

1.7-11陷阱：泰國超商分佈密集，平均幾百公尺就有一間，走到哪都能看到招牌在招手！內含各種泰國限定零食和微波食品，小心錢包失守、行李超重。

2.微笑病毒：泰國人的親切笑容具有高度傳染性，就算對方跟你ㄍㄟ（假）笑，你也可能會不自覺跟著微笑，還會學著說「薩瓦迪卡」（你好）。

3.按摩成癮症：每小時250泰銖（約新台幣239元）的按摩，讓身體得到前所未有的放鬆，容易上癮，回國後身體會重度思念。

4.泰奶中毒：一天一杯根本不夠！香濃滑順的泰式奶茶，讓IG動態充滿手持泰奶照。

5.路邊攤美食誘惑：50泰銖（約新台幣48元）的海南雞飯、50泰銖的炒粿條，便宜到懷疑人生。

6.香氛購物症：夜市和市集的香氛專區，價格親民到讓你忍不住全包。

7.住宿升級癮：同樣價格在泰國可以住到超優質飯店，泳池配美景，還有管家折大象跟天鵝毛巾。

8.摩托車上癮：又快又方便，鑽過曼谷車陣超爽，價格還便宜，回國後會覺得一般計程車太慢。

還有網友跟著補充，每次去泰國錢和心都被「偷走」，一去不復返，「真的很危險，泰國的男明星帥成這樣，隨時都偷走大家的心」、「Buffet 499元活蝦活蟹任你夾之外，吃到飽居然還給你不限時，超爽！」、「到泰國，最不友善的地方就是錢包，真的感覺多少錢都不夠玩」、「去一次就會有下一次（正在看機票的人）」。

為了讓民眾安心前往，泰國觀光局在網路上警告民眾，請直接至巴士總站購買車票，在車上睡覺時務必緊握私人物品；非必要，勿隨身攜帶貴重物品；且不要隨便接受陌生人的飲料、食物或和陌生人離開，如遇到人搭訕請「立即斷然拒絕」，也可尋求觀光警察1155（24小時免付費電話）的幫助。