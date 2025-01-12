插畫家曝台北世貿中心警衛收工趕人畫面 網友笑：貼心又可愛

台北世貿中心時常舉辦多種檔期活動，吸引不少民眾假日前往參觀，不過新奇的攤位總是讓大家流連忘返，捨不得離開。有插畫家就錄下警衛在離場時，費心趕人的逗趣模樣，內容被網友大讚：「警衛北北根本是勸敗（Buy）小能手！」

插畫家「公園裡的胖橘」日前參與2025台北設計玩創意文具展，由於展場晚上6點就準備關閉，因此警衛會在6點鐘準時巡場驅趕民眾。從他拍的影片中能夠聽到，警衛朝著各攤位大喊：「不要再猶豫了！趕快把錢掏出來！」逗趣的模樣也讓原PO直呼：「真的是世貿吉祥物。」

畫面曝光後吸引逾60萬人次瀏覽，許多網友大讚警衛北北根本是「勸敗（Buy）小能手」，說服民眾果斷買下還在觀望的小東西，「很適合叫賣」、「強制購買」、「每次都覺得好可愛」、「參展一整天聽他喊大家收工，真的很療癒」、「如何在工作中找到樂趣，這位保全大哥為我們展示」、「猶豫是魔鬼，喜歡就買，錢把它花下去吧」。

也有民眾分享自己曾在其他活動中，目睹警衛北北「感人」（趕人）的說辭，「上次酒展也是：快喝快喝、快買快買！超可愛」、「之前要簽合約他就會說：只有三個字趕快簽一簽！」、「昨天聽到他很兇的唸：『夾克穿好！外面很冷！』超暖」，而警衛逗趣模樣也讓民眾笑說，「會不會大家最後都是為了大哥而來，反而沒有要看展」。