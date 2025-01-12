搭小黃遇司機嗨歌喊「雙手在哪裡」 下一秒雨刷擺動笑翻網友

你搭計程車時遇過「奇葩」的司機嗎？一名網友在社交平台透露，昨（11）日搭計程車遇到司機詢問「聽歌嗎？」結果對方唱了一整路的歌，興致來還會自言自語按喇叭代替掌聲，更一度高喊，「讓我看到你們的雙手！」，然後啟動雨刷，讓原PO在文中直呼，「喇叭代替掌聲還不是高潮」。

原PO在Threads上發文表示，他已經很久沒搭計程車，昨天臨時起意叫了一台車，坐到車裡後，司機便問「聽歌嗎？」原PO接受提議，但沒想到竟是聽對方唱一整路的歌，而且司機還會在高興時自言自語道，「掌聲在哪裡」，然後按兩下喇叭，讓原PO覺得很奇葩。

原PO指出「這還不是高潮」，司機一度又喊著，「你們的雙手在哪裡，讓我看到你們的雙手！」當他正感到納悶時，就看到擋風玻璃前的「雨刷」擺動了起來。有網友點出電視劇《做工的人》也有一名角色阿全，開車時會有原PO文中司機的舉動，笑稱「難道你遇到阿全？」

有許多人紛紛笑回，「不知道嗑了什麼，不過應該蠻純的」、「載歌迷的巨星」、「我做過相同的事，不過我是乘客，超好笑」、「是我沒有想到的結局」、「你這個情緒價值我給差評，車都比你會給」、「情緒價值自己給」；也有網友表示，假如遇到此情況願意附和司機，「超high的，如果沒有感覺不舒服我會附和」、「很期待他有麥克風揪我一起唱」、「如果是我，他說掌聲在哪，我還真的會拍手」。

有許多人直呼想遇到文中的司機，「這司機請給我來一打謝謝」、「低潮的時候很需要這樣的司機」、「計程車電話給我，我要去體驗」、「有電話嗎？想預約」、「請提供搭車方式」、「太好笑了！真想遇到這個司機」、「想搭＋1」。有網友則注意行車安全問題，「只有我擔心行車安全嗎？」、「還好『雙手在哪裡』的時候，他沒有舉手」、「你該慶幸的不是司機自己拍手」。

不過也有人質疑這則貼文是10年前的笑話， 「10年前的笑話現在看還是覺得好好笑」、「這我大概10年前在百度上看到的段子」。