快訊

少了國軍的民防演習挨轟 是主角被消失還是換龍套當家？

2025健康養生新趨勢 專家點名哪些流行已過時及正當道產品

台灣陋習？ 她怨上班8+1小時太長 網共鳴：在瞎忙

搭小黃遇司機嗨歌喊「雙手在哪裡」 下一秒雨刷擺動笑翻網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，搭計程車遇到「奇葩」司機，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名網友表示，搭計程車遇到「奇葩」司機，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

你搭計程車時遇過「奇葩」的司機嗎？一名網友在社交平台透露，昨（11）日搭計程車遇到司機詢問「聽歌嗎？」結果對方唱了一整路的歌，興致來還會自言自語按喇叭代替掌聲，更一度高喊，「讓我看到你們的雙手！」，然後啟動雨刷，讓原PO在文中直呼，「喇叭代替掌聲還不是高潮」。

原PO在Threads上發文表示，他已經很久沒搭計程車，昨天臨時起意叫了一台車，坐到車裡後，司機便問「聽歌嗎？」原PO接受提議，但沒想到竟是聽對方唱一整路的歌，而且司機還會在高興時自言自語道，「掌聲在哪裡」，然後按兩下喇叭，讓原PO覺得很奇葩。

原PO指出「這還不是高潮」，司機一度又喊著，「你們的雙手在哪裡，讓我看到你們的雙手！」當他正感到納悶時，就看到擋風玻璃前的「雨刷」擺動了起來。有網友點出電視劇《做工的人》也有一名角色阿全，開車時會有原PO文中司機的舉動，笑稱「難道你遇到阿全？」

有許多人紛紛笑回，「不知道嗑了什麼，不過應該蠻純的」、「載歌迷的巨星」、「我做過相同的事，不過我是乘客，超好笑」、「是我沒有想到的結局」、「你這個情緒價值我給差評，車都比你會給」、「情緒價值自己給」；也有網友表示，假如遇到此情況願意附和司機，「超high的，如果沒有感覺不舒服我會附和」、「很期待他有麥克風揪我一起唱」、「如果是我，他說掌聲在哪，我還真的會拍手」。

有許多人直呼想遇到文中的司機，「這司機請給我來一打謝謝」、「低潮的時候很需要這樣的司機」、「計程車電話給我，我要去體驗」、「有電話嗎？想預約」、「請提供搭車方式」、「太好笑了！真想遇到這個司機」、「想搭＋1」。有網友則注意行車安全問題，「只有我擔心行車安全嗎？」、「還好『雙手在哪裡』的時候，他沒有舉手」、「你該慶幸的不是司機自己拍手」。

不過也有人質疑這則貼文是10年前的笑話， 「10年前的笑話現在看還是覺得好好笑」、「這我大概10年前在百度上看到的段子」。

計程車 計程車司機

延伸閱讀

邱軍肇逃前在居酒屋 老闆娘：不認識開店做生意被波及

不再血汗！北市計程車運將每日平均工作8.9小時、載客13趟

爸爸也是小黃運將！邱軍肇逃撞死人　Lulu沉痛：極大的悲傷

200輛計程車包圍高雄機場！運將高喊：開放非機場計程車接送乘客

相關新聞

搭小黃遇司機嗨歌喊「雙手在哪裡」 下一秒雨刷擺動笑翻網友

你搭計程車時遇過「奇葩」的司機嗎？一名網友在社交平台透露，昨（11）日搭計程車遇到司機詢問，「聽歌嗎？」結果司機唱了一整路的歌，興致來還會自言自語按喇叭代替掌聲，更一度高喊，「讓我看到你們的雙手！」，然後啟動雨刷，讓原PO在文中直呼，「喇叭代替掌聲還不是高潮」。

他曝3款女生最討厭男生戴的眼鏡 一票人搖頭：款式不是重點

現代近視的人越來越多，眼鏡款式也不斷推陳出新，不過有的人戴起來很有型，但也有人戴起來不好看。有一名男網友就在Dcard分享三款女生不喜歡男生戴的眼鏡款式，貼文引起熱議，多數人都認為還是跟長相有關。

過年走春拜拜「還有什麼必做儀式？」 這一娛樂最多人愛

農曆新年是華人最受重視的大節日，許多人在這段期間紛紛返家和親人團聚，但隨著時代演進，再加上年紀增長，不少人都感嘆年味似乎變淡了。有網友好奇大家過年的儀式感是什麼，其中玩刮刮樂被最多人點名。

念念不忘...他揭日本老婆患「台灣美食戒斷症」：根本吃貨天堂

台灣的食物美味好吃、價格實惠，深受外國遊客喜愛。一名男網友發文，稱他的日本老婆自從回日本後，一直念念不忘台灣的蛋捲、珍珠奶茶、滷肉飯、豆漿、豆花等小吃，且台灣各地非常容易就能買到，大讚：「台灣根本吃貨天堂」。

蒸魚刺客！他吃魚最怕「1暗器」 網贊同：陰險的食物

吃魚時，除了魚刺以外，還要注意不要被1種食材偷襲。一名男網友發文，分享與常作為蒸魚的食材「破布子」邂逅的經驗，曾經吃蒸蛋時咬到破布子，導致乳牙裂了一塊，對此，不少網友也表示贊同，直言破布子是「陰險的食物」。

買超商福袋抽汽車「真有人中過嗎？」 一票人曝真相：領完就賣了

每到歲末年初及新年期間，台灣的各大超商、百貨、賣場紛紛推出福袋來銷售，內容物多樣化又可以抽大獎，吸引眾多消費者搶購。有網友就好奇超商福袋的大獎很多都是汽車或機車，但真的有人抽中過嗎？沒想到貼文一出，還真有不少抽中過大獎的人分享經歷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。