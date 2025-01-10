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他曝3款女生最討厭男生戴的眼鏡 一票人搖頭：款式不是重點

聯合新聞網／ 綜合報導
眼鏡不僅是近視族的生活必需品，也是其他人穿搭的配件之一。 示意圖／ingimage
眼鏡不僅是近視族的生活必需品，也是其他人穿搭的配件之一。 示意圖／ingimage

現代近視的人越來越多，眼鏡款式也不斷推陳出新，不過有的人戴起來很有型，但也有人戴起來不好看。有一名男網友就在Dcard分享三款女生不喜歡男生戴的眼鏡款式，貼文引起熱議，多數人都認為還是跟長相有關。

原PO在Dcard發文表示，自己身為眼鏡控，最近卻看到不少男生戴的眼鏡都很醜，對此他特地提出三款女生最討厭看到男生戴的款式，提供給大家作為參考。

第一款：超扁黑框（驚嚇指數：5顆星）

這個已經是10年前的眼鏡了，不管誰戴，都能幫顏值扣很多分。

第二款：無框+金屬細邊（驚嚇指數：4顆星）

原PO發現超多有年紀的人很愛戴這種，不知道是不是會讓人覺得有種成熟+數學老師的感覺。

第三款：顏色鮮艷的框（驚嚇指數：5顆星）

原PO說自己國中時，身旁一堆同學都戴這種鏡框的眼鏡，而且紅橙黃綠藍靛紫什麼顏色都有。

原PO開玩笑地說，這幾款鏡框都是在不看顏值的狀況下選出來的，當然人帥的話就另當別論，他也想問大家覺得男生戴什麼款式的眼鏡超扣分？

貼文一出，留言一面倒都認為重點要看臉，「看長相的好嗎？你覺得王一博跟玄彬戴無框眼鏡醜喔？」、「人醜啥都不好看」、「穿搭穿戴、好不好看，真的是看顏值」、「感覺是人的問題」、「請不要一直找藉口，跟眼鏡款式一點關係都沒有！帥的一樣帥，醜的繼續醜」、「不重要吧，一切都需要看臉襯托啊」、「你不覺得換張臉可以解決大部分的問題嗎？」、「顏值爆表，戴什麼眼鏡都能撐起來」。

還有網友建議原PO推薦幾款安全牌的眼鏡，「你不如直接提幾個好看的眼鏡款式比較實在」、「那哪種眼鏡是好看的，可以推薦一下嗎？」、「倒不如你說說，哪幾種眼鏡框是可以的？安全牌的？」、「這幾種眼鏡款式都好雷喔，正常人戴一定都扣分啊，倒不如發幾款安全牌眼鏡」。

眼鏡

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