念念不忘...他揭日本老婆患「台灣美食戒斷症」：根本吃貨天堂

台灣的食物美味好吃、價格實惠，深受外國遊客喜愛。一名男網友發文，稱他的日本老婆自從回日本後，一直念念不忘台灣的蛋捲、珍珠奶茶、滷肉飯、豆漿、豆花等小吃，且台灣各地非常容易就能買到，大讚：「台灣根本吃貨天堂」。

一名男網友在Dcard發文，表示她的日本老婆患上了「台灣美食戒斷症」，她離開台灣才過去半年，就一直念念不忘台灣的美食，例如蛋捲、珍珠奶茶、滷肉飯、豆漿、豆花、雪花冰、蚵仔煎、臭豆腐、南部肉粽、脆皮雞腿便當等，她都非常喜歡。

原PO表示，他看到老婆喜歡臭豆腐，就叛逆心作祟，在日本網上網購了中國臭豆腐回家吃，結果打開後「超臭」，整個家都臭了三天，老婆也比較喜歡台灣的炸臭豆腐。

原PO表示，他近日要到中國，因台胞證過期要先回台灣辦卡，老婆一聽到能回台灣，立刻瘋狂在網路上找菜單，原PO也表示，台灣不僅美食多，也十分容易能買到，大半夜都能吃到中式早餐，讓他大讚：「台灣根本吃貨天堂」。

此文一出，不少網友分享自己的外國伴侶喜歡的台灣食物，「我的日本女友是喜歡地瓜球、鴨肉飯、雞肉飯、小火鍋、水餃、豆花、巧克力厚片、豆漿、蔥抓餅」、「我英國男友也是，要嘛問什麼時候可以去台灣，不然就是吵著要吃鼎泰豐」、「我男友也是耶，他列了一堆台灣必吃美食，台灣早餐蛋餅跟火鍋」。

也有網友分享其他外國人必吃的美食，「我覺得烏龍奶茶、鐵觀音奶茶才是奶茶極品」、「喜歡脆皮雞腿的話，推一個梁社漢的炸雞腿飯」、「之後珍奶喝膩，可以考慮五十嵐四季春珍波椰，稍微清爽一點」。