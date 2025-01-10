快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

念念不忘...他揭日本老婆患「台灣美食戒斷症」：根本吃貨天堂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友稱他的日本老婆自從回日本後，一直念念不忘台灣的美食。示意圖／ingimage
一名男網友稱他的日本老婆自從回日本後，一直念念不忘台灣的美食。示意圖／ingimage

台灣的食物美味好吃、價格實惠，深受外國遊客喜愛。一名男網友發文，稱他的日本老婆自從回日本後，一直念念不忘台灣的蛋捲、珍珠奶茶、滷肉飯、豆漿、豆花等小吃，且台灣各地非常容易就能買到，大讚：「台灣根本吃貨天堂」。

一名男網友在Dcard發文，表示她的日本老婆患上了「台灣美食戒斷症」，她離開台灣才過去半年，就一直念念不忘台灣的美食，例如蛋捲、珍珠奶茶、滷肉飯、豆漿、豆花、雪花冰、蚵仔煎、臭豆腐、南部肉粽、脆皮雞腿便當等，她都非常喜歡。

原PO表示，他看到老婆喜歡臭豆腐，就叛逆心作祟，在日本網上網購了中國臭豆腐回家吃，結果打開後「超臭」，整個家都臭了三天，老婆也比較喜歡台灣的炸臭豆腐。

原PO表示，他近日要到中國，因台胞證過期要先回台灣辦卡，老婆一聽到能回台灣，立刻瘋狂在網路上找菜單，原PO也表示，台灣不僅美食多，也十分容易能買到，大半夜都能吃到中式早餐，讓他大讚：「台灣根本吃貨天堂」。

此文一出，不少網友分享自己的外國伴侶喜歡的台灣食物，「我的日本女友是喜歡地瓜球、鴨肉飯、雞肉飯、小火鍋、水餃、豆花、巧克力厚片、豆漿、蔥抓餅」、「我英國男友也是，要嘛問什麼時候可以去台灣，不然就是吵著要吃鼎泰豐」、「我男友也是耶，他列了一堆台灣必吃美食，台灣早餐蛋餅跟火鍋」。

也有網友分享其他外國人必吃的美食，「我覺得烏龍奶茶、鐵觀音奶茶才是奶茶極品」、「喜歡脆皮雞腿的話，推一個梁社漢的炸雞腿飯」、「之後珍奶喝膩，可以考慮五十嵐四季春珍波椰，稍微清爽一點」。

美食

延伸閱讀

澎湖黑糖糕揚名 奪國際風味絕佳獎章

上百種日料吃到飽！超巨大的生蠔太邪惡　晚餐時段可爽吃150分鐘

全世界最受歡迎的美食之一 美主廚不建議上義大利餐廳點7料理｜元氣網

遠百年菜應援 米其林好料輕鬆上桌 五百款年菜年禮春節禮品專刊一本搞定

相關新聞

念念不忘...他揭日本老婆患「台灣美食戒斷症」：根本吃貨天堂

台灣的食物美味好吃、價格實惠，深受外國遊客喜愛。一名男網友發文，稱他的日本老婆自從回日本後，一直念念不忘台灣的蛋捲、珍珠奶茶、滷肉飯、豆漿、豆花等小吃，且台灣各地非常容易就能買到，大讚：「台灣根本吃貨天堂」。

蒸魚刺客！他吃魚最怕「1暗器」 網贊同：陰險的食物

吃魚時，除了魚刺以外，還要注意不要被1種食材偷襲。一名男網友發文，分享與常作為蒸魚的食材「破布子」邂逅的經驗，曾經吃蒸蛋時咬到破布子，導致乳牙裂了一塊，對此，不少網友也表示贊同，直言破布子是「陰險的食物」。

買超商福袋抽汽車「真有人中過嗎？」 一票人曝真相：領完就賣了

每到歲末年初及新年期間，台灣的各大超商、百貨、賣場紛紛推出福袋來銷售，內容物多樣化又可以抽大獎，吸引眾多消費者搶購。有網友就好奇超商福袋的大獎很多都是汽車或機車，但真的有人抽中過嗎？沒想到貼文一出，還真有不少抽中過大獎的人分享經歷。

寒流還穿羽絨？免千元「麵包外套」成時尚新寵 機車族也擋風保暖

各地氣溫偏低，不少怕冷的網友紛紛在網路社群中，討論該穿什麼衣服才能有效禦寒。網友對於相較於推羽絨外套，更推薦一款名為「麵包外套」的抗寒神器，認為此款外套更能擋風，就連機車族也能實際感受到明顯保暖的效果。

他見日本UNIQLO一單品價格「買10件機票回本」 內行點頭：還能退稅

不少人喜歡到日本旅遊消費，日幣貶值讓民眾出國更踴躍。有一名網友到日本逛UNIQLO，發現只要買10件發熱衣，單程機票的錢就回本了，貼文一出也引起不少討論。

已讀亂回？台灣人聊天超愛講1字 網掀共鳴：99%假裝沒聽到

一名網友近日在Threads發文表示，他觀察到99%台灣人為了爭取思考時間，會在對話中回應「蛤」，而剩下1%的台灣人就像原PO一樣，是真的聽不清楚。對此，有許多網友笑回，自己正是那1%；也有網友認同自己是那99%的人，不是因為沒聽到，而是為了思考怎麼回覆「先蛤再說」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。