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過年走春拜拜「還有什麼必做儀式？」 這一娛樂最多人愛

聯合新聞網／ 綜合報導
越來越多人感嘆長大後過年的氣氛變淡了。示意圖／AI生成
越來越多人感嘆長大後過年的氣氛變淡了。示意圖／AI生成

農曆新年是華人最受重視的大節日，許多人在這段期間紛紛返家和親人團聚，但隨著時代演進，再加上年紀增長，不少人都感嘆年味似乎變淡了。有網友好奇大家過年的儀式感是什麼，其中玩刮刮樂被最多人點名。

原PO在PTT發文表示，隨著年紀越大，感覺時間也過得越快，一下子又將過年了。年節越逼近，他也開始忙著訂年菜、買新衣服、排過年行程，他說雖然少了很多小時候過年的氛圍，但不變的是到各大小廟宇去走春。原PO說每一年年初二陪媽媽回雲林娘家，到廟裡拜拜已成為必要儀式感的行程，沒去就好像沒過到年，因此他也想問大家現在過年還有必做的儀式嗎？

貼文引起不少討論，「真的越來越無感，有堅持下來的是買新衣服跟拜拜」、「現在好像除夕吃吃飯就沒了，唯一有感的就是要包紅包吧」、「小時候真的超喜歡過年，現在都沒有那種興奮感了」、「我小時候就不愛過年了，要見一堆不熟的長輩」、「唯一的儀式就是想辦法脫離親戚」、「我的儀式感大概是睡到自然醒」、「現在跟放長假一樣，沒儀式感了」。

其中有網友點名刮刮樂已成為過年必做的事，「去廟裡拜拜跟刮刮樂」、「絕對是刮刮樂，雖然知道是穩賠的還是想刮，就是一個感覺」、「刮刮樂必備，但最近很多台彩業配文」。

刮刮樂 農曆過年

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