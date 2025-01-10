蒸魚刺客！他吃魚最怕「1暗器」 網贊同：陰險的食物

吃魚時，除了魚刺以外，還要注意不要被1種食材偷襲。一名男網友發文，分享與常作為蒸魚的食材「破布子」邂逅的經驗，曾經吃蒸蛋時咬到破布子，導致乳牙裂了一塊，對此，不少網友也表示贊同，直言破布子是「陰險的食物」。

一名男網友在Dcard發文，表示他今天跟媽媽去買蒸魚便當，吃了一口才發現「破布子」的存在，好在老闆有先去籽，照顧到顧客的口牙健康，讓他感到很貼心。原PO分享，他與破布子的第一次邂逅是在國小，阿嬤煮了蒸蛋，他大口一咬卻咬到破布子，乳牙直接裂了一塊，後來高中時吃水蓮咬到破布子也導致牙齒裂開，補牙花了不少錢。

原PO分享，台灣的「破布子」主要產地在台南，果實呈現黃色很難保存，採收後就要馬上處理，會將果實水煮2、3小時，熟透後加入食鹽、薑、蒜或花生，破布子常被作為蒸魚或蒸蛋的調料之一。

此文一出，有不少網友認同，認為破布子是「蒸魚刺客」，「小時候蠻喜歡啃破布子的，但長大後也常常被攻擊」、「很陰險的食物，我也被攻擊過」、「籽超硬+1」、「從小到大都不懂為什麼菜裡要放這種暗器，都會被我挑掉，原來它味道好吃」、「小時候被破布子暗算過，破布子直接被我乳牙咬成兩半」。

也有網友分享破布子作為配料的料理，「加醃冬瓜一起蒸魚超級讚」、「小時候家裡還會弄破布子肉燥，那也是超好吃」、「破布子蒸魚或拿來紅燒魚超好吃」、「炒地瓜葉也可以放一點，味道也不錯」。