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買超商福袋抽汽車「真有人中過嗎？」 一票人曝真相：領完就賣了

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEN迎新春推破百款開運福袋、驚喜包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN迎新春推破百款開運福袋、驚喜包。圖／7-ELEVEN提供

每到歲末年初及新年期間，台灣的各大超商、百貨、賣場紛紛推出福袋來銷售，內容物多樣化又可以抽大獎，吸引眾多消費者搶購。有網友就好奇超商福袋的大獎很多都是汽車或機車，但真的有人抽中過嗎？沒想到貼文一出，還真有不少抽中過大獎的人分享經歷。

一名女網友在Dcard以「新年福袋真的有人抽中車子嗎？」為題發文，她說今年買了7-ELEVEN的福袋，大獎是瑪莎拉蒂跟金條，卻很好奇每年的福袋大獎都是汽車，其他業者也都以車子作為頭獎，但真的有人抽中過嗎？

貼文引起熱議，有人認為抽獎不可信，「沒想到現在還有人相信福袋」、「問了在該行業的人都不會買，機率是0，多數是為了衝業績才買的品項」、「裡面的零食不是即期品你就偷著樂吧，還想抽汽車」、「我朋友在超商打工自己都不買了，怎麼會有人想掏錢當盤子」。

但也有網友透露旁人抽中過的經歷，「之前有貴婦還中太多台，把其中一台拿出來給別人抽」、「朋友中過某牌車子，賣90萬」、「我朋友2022買全家福袋中保時捷，領完車後拿去賣掉了」、「有，我朋友的朋友抽過汽車，直接去賣掉變現」、「我朋友在小北百貨工作，他們店裡真的有客人抽中特斯拉」。

其他人也分享自己曾抽中過的大獎，「萊爾富福袋真的抽中iPhone 14過，那年好像有100支名額，我也是真的隨機去路邊店買到的」、「福袋沒中過，之前7-11中過最大獎是飲料登入送百萬點op+愛琴海雙人遊」、「我自己中過全家非福袋，是抽獎活動的日本雙人機票」、「家人超商寄包裹抽到車子過，所以我信」、「我朋友姑姑抽中屏東市政府辦的活動送的休旅車」、「買可口可樂中過機車、理髮店抽獎中過iPhone 16、銀行抽獎中過AirPods pro」。

福袋 超商

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