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寒流還穿羽絨？免千元「麵包外套」成時尚新寵 機車族也擋風保暖

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸冷氣團發威，讓民眾討論起該穿什麼外套才能禦寒，有網友推薦「麵包外套」。記者侯永全／攝影
大陸冷氣團發威，讓民眾討論起該穿什麼外套才能禦寒，有網友推薦「麵包外套」。記者侯永全／攝影

今(10)日受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，不少怕冷的網友紛紛在網路社群中，討論該穿什麼衣服才能有效禦寒。相較於推羽絨外套，網友更推薦一款名為「麵包外套」的抗寒神衣，認為此款外套更能擋風，就連機車族也能實際感受到明顯保暖的效果。

網友近日在Dcard上表示：「最近天氣也太冷了吧，進到買羽絨外套的季節了！今年很流行買韓國麵包外套，蓬蓬的很可愛」。原po並推薦數款「麵包外套」，且幾乎所有「麵包外套」的價格都落在千元以下，最低價格約是1件600元左右，只有幾款的價格要價千元以上，最高來到1,500元左右。

也有網友在Threads發文猶豫該不該買麵包外套，因為有時候覺得很好看，但有時候又覺得還好，喊著想要寒流來襲、氣溫僅剩2、3度時，還能穿來騎車的外套。

網友見文則表示，「這款外套超暖和，騎車時完全不怕風！」、「覺得可以買，後座穿很擋風」、「買！蓬得好看」，女生若穿男生的「麵包外套」，「真的是男友風拉滿！」

事實上，麵包外套並非在最近才流行於市面，早在2019年開始，南韓時尚圈即開始流行這類外套，不同於羽絨外套，「麵包外套」的內裡是鋪棉材質，穿上「麵包外套」的最大特色就是會像「麵包」一樣蓬鬆，樣式則多為短版或中長版，適合營造可愛或俏皮的時尚感。

外套 寒流 機車族

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