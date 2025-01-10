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他見日本UNIQLO一單品價格「買10件機票回本」 內行點頭：還能退稅

聯合新聞網／ 綜合報導
日圓貶值，讓許多台灣人搶著飛往日本旅遊消費，甚至還喜歡到UNIQLO血拚。路透
日圓貶值，讓許多台灣人搶著飛往日本旅遊消費，甚至還喜歡到UNIQLO血拚。路透

不少人喜歡到日本旅遊消費，日幣貶值讓民眾出國更踴躍。有一名網友到日本逛UNIQLO，發現只要買10件發熱衣，單程機票的錢就回本了，貼文一出也引起不少討論。

從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，發熱衣價格一件1990日圓（約台幣414元），台灣官網同款售價則是990元，而一旁的格子長袖襯衫也是一件1990日圓，極輕羽絨外套3990日圓（約台幣830元），讓原PO看了忍不住直呼，「日本只要買10件發熱衣，單程機票就回本了，難怪大家都出國玩」。

貼文引起不少討論，「日本真的超好買的」、「剛回來真的超好買，我媽買一件特價羽絨外套台幣不到700，我眼鏡也去日本配，鏡片還加薄台幣不到2500」、「搬零碼跟過季商品就血賺了，一件幾百塊日本有找還退稅」、「日本必去UNIQLO和無印，Montbell價差也很大」、「買了快60000日圓，羽絨外套2件、羽絨背心2件、厚發熱衣6件」。

也有人大酸台灣人被當盤子，「台灣人真是盤啊！一樣的東西在台灣賣那麼貴」、「台灣就是日幣當台幣賣」、「日本好的東西都留國內賣，次級的就銷國外，台灣剛好相反」。

還有網友吐槽，「重點是台灣氣溫用得到這麼多發熱衣？」、「台灣一般的發熱衣一件也在300左右而已」、「去Google一下進口的意思再來嘴啦，珍珠、奶茶、滷肉飯、雞排，一份在日本600日幣，怎麼沒聽你貼文嘴」、「直接蝦皮買就有，不滿意還能直接退貨」、「買啊，在台灣根本穿不到幾次，看你怎麼機票回本」。

UNIQLO 台幣 日圓

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