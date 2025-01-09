已讀亂回？台灣人聊天超愛講1字 網掀共鳴：99%假裝沒聽到

一名網友近日在Threads發文表示，他觀察到99%台灣人為了爭取思考時間，會在對話中回應「蛤」，而剩下1%的台灣人就像原PO一樣，是真的聽不清楚。對此，有許多網友笑回，自己正是那1%；但也有網友認同自己是那99%的人，並解釋原因；更有網友熱議其他在對話中說「蛤」的原因。

許多網友表示自己說「蛤」也是因為聽不清楚對方的話，「我是那個真的聽不清楚，然後已讀亂回 」、「我陪你……我也是那1%，而且我還會蛤不只一次」、「我也是1％」、「有時候客人講話太小聲，問第2次還是講不清楚，我就會不小心回客人一聲超大聲的『蛤』」、「我要蛤第3次的時候就會假裝我聽懂了」、「超過3次就不敢再蛤了，就裝作聽到了吧」、「通常蛤2次之後，第3次我就會當作有聽懂然後點點頭，然後心裡希望他不是在問我問題」、「看來不只1%」、「好好笑，大家都是那1%嗎」。

原PO文中「99%的台灣人」則分享自身經驗，「在蛤的瞬間，腦筋快速轉動，有可能整合懂了，有可能還是整不出來」、「真的先蛤再說，有時候其實是有聽到，但不知道該回啥要思考一下」、「突然要接話真的會想不出來」、「在蛤的時候就聽懂ㄌ，只是在思考怎麼回答哈哈哈哈」、「蛤之後是『真假』給予對方情緒價值，順便思考等會要說什麼」。

其他人則點出別的「蛤」的適用情境，「憤怒狀態時就是99%，一般狀態都是1%的樣子」、「還有『你說什麼』」、「有時候我的蛤是一種挑釁」、「有時候是為了表示驚訝吧」、「蛤=我想再聽一次順便想想怎麼回應」、「一種是『你要不要重新想一下，你剛剛說了什麼？』」。