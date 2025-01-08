不是電視演的那樣！他曝父親休克「不停重複相同句子」

「休克」的症狀是什麼呢？一名網友發文分享他爸爸「敗血性休克」的過程，從倒地到送醫，口中不停反覆說：「要刷牙」，住院時還很幽默地逗笑護理師，讓他驚呼，「休克不是電視上演的那樣」。

一名網友在Threads發文，表示他爸爸有天晚上吃炒飯時嗆到，咳嗽了幾下但沒咳出來，第二天有點發燒但並沒有太嚴重，還跟孫子視訊聊天，等到第三天時，他發現爸爸躺在地上堅持不起身，口中不停說：「要刷牙」，他和媽媽一起攙扶時，爸爸仍然反覆說這句話，原PO很擔心，還是撥打了119。

原PO表示，等到救護人員來時，幫爸爸量血壓和心跳，判斷是敗血性休克，於是很快地送到了醫院。等他趕到急診室時，發現爸爸身上已經插了兩支強心針，且簽了病危通知書，並通知了姊姊，急診醫師也把病床移到正前方，以便隨時緊盯爸爸的情況。

原PO表示，沒想到爸爸在插鼻管時，還能很幽默地說：「怎麼樣？我很配合吧？一塊蛋糕！」，逗笑了急診室的護理師，紛紛覺得爸爸像17歲一樣，看到原PO時，便直接說：「我認識你，你很老」接著爸爸在加護病房住了兩天，出院兩個月後就出國去玩了，但對休克的過程完全沒印象。

原PO表示，他很感謝醫院裡的醫護人員和醫師，都很細心照顧所有病人，只是經過這次事件，也讓他刷新了對於「休克」的認知，直言「休克不是電視上演的那樣」。

關於休克，衛生福利部也在官網中提到，休克患者主要的臨床表現是臉色蒼白、皮膚濕冷、血壓下降、心跳加快、脈搏淺快、尿量減少、神志煩躁不安或表情淡漠，甚至昏迷等，只要患者有休克的表現，就應該立即送醫。

此文一出，不少網友分享類似經驗，「我兒子在月中，半夜護理師打電話上來說覺得寶寶有點怪怪的，ㄧ直發出嗯嗯嗯的聲音，不喝奶，醫師解釋病情說是敗血症，寶寶送來的時候已經休克了，還好後來ㄧ切都平安」、「我爸之前低血糖休克也還會說話，他平常就會因為不舒服發出各種聲音，所以我媽沒有覺得什麼異狀，直到小狗起床去看我爸，狗一邊哭一邊跑去狂抓我媽，我媽才覺得不對，還好有救回來」。