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到Apple買筆電遇戴墨鏡員工 對方身分曝光讓人感動：形象加分

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到Apple專賣店看到一位戴墨鏡的員工熟練地為他結帳，才發現對方是視障朋友。示意圖/路透
一名網友到Apple專賣店看到一位戴墨鏡的員工熟練地為他結帳，才發現對方是視障朋友。示意圖/路透

現在許多公司會打造友善職場，日前有一名網友到台北市信義區A13 Apple買筆電，一位工作人員戴著墨鏡，很熟悉地介紹產品，他也沒想太多，之後對方幫忙結帳時，他發現這位戴著墨鏡的工作人員，一直用手機轉語音聽，這才突然意識到對方是位視障朋友。原PO表示，「對方在蘋果工作挺上手，我心裡有些感動」。

一名網友在Threads發文表示，他到Apple專賣店跟一位工作人員詢問MacBook air的相關事宜，只見對方戴著墨鏡，很熟練地解釋電腦，他當時也沒想太多。後來對方幫忙結帳時，原PO看著店員戴著墨鏡，一直用手機轉語音聽，透過語音辨識，很熟練地進行結帳程序，他才意識到「店員是為視障朋友」。

原PO接著表示，「在結帳過程中，我看到有禮品收據選項，我問他台灣可以拿這個嗎？對方回答『我之前也沒有用過這個選項，可以試試看』，他透過手機轉換語音，一下子就順利把收據給我，後來我跟店員小聊一下，他說自己幾乎全盲，只看得到光，但在蘋果工作很上手，也可以慢慢走，我心裡有些感動，真的很棒」。

文章曝光後，引來2.7萬個讚，有許多網友感動回應，「我是愛盲基金會的小小社工，Apple針對視障者的輔助功能叫做旁白，除了圖片辨識還需要第三方輔助以外，幾乎都可以使用喔！LINE、臉書或脆都能使用～有興趣都可以到視障相關基金會網站了解」、「我去年買Apple Watch也是碰到他，他的服務極佳，跟其他同事的互動也十分流暢，真的很佩服Apple可以營造如此完善的職場環境」、「之前去101的Apple也是遇到視障者員工，服務很專業跟一般人沒什麼差別！雖然常常抱怨蘋果產品，但對於大企業願意給予他們工作機會而且創造好的工作環境，這件事形象很加分」。

Apple 店員 職場 視障者

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