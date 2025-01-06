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照相館打烊突見老夫妻走進店 1請求讓全網淚崩：這什麼大洋蔥？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享在相片行工作，遇到爺爺奶奶打烊後走進來請求「幫忙洗過世兒子的遺照」。圖片來源／ingimage
一名網友分享在相片行工作，遇到爺爺奶奶打烊後走進來請求「幫忙洗過世兒子的遺照」。圖片來源／ingimage

親人離世總讓人悲痛，難以釋懷。有一名女網友在照相館工作，日前下班前有對老夫妻走進來，她原本想請對方離開，結果奶奶突然開口說，「我只想印照片就好，我的兒子今天中午去世，想印2吋照片」，不少網友看完紅了眼眶，直呼「這什麼大洋蔥？」

原PO在Threads發文表示，她下班結帳時，有一對老夫妻走進照相館，本來她打算趕走對方，結果奶奶趕緊開口說，「我只想要印照片就好，我兒子今天中午過世，我想印放在骨灰罈上面的2吋照片，很抱歉有點突然，他生前沒拍什麼照片，只找到這張2年前拍的證件照，不知道還能不能用，麻煩妳了」。

原PO表示，幸好奶奶的檔案一放進去掃描就有出現了，奶奶說「太好了，非常感謝妳，還好妳還在營業，再晚點妳們就關門了」原PO沒說其實店已經打烊了，奶奶接著表示，「我很心疼，兒子才51歲就走了，謝謝妳，妳們生意一定很好，祝妳工作順利」。

原PO事後在群組分享，「奶奶拿到照片後，還對我說『謝謝寶貝』」，我直接要噴淚，這種我超沒辦法的」而其他同事回應，「不行，如果是我，我會哭給她看，結果換奶奶要來安慰我」，原PO又說「差點想坐時光機巴頭想趕走他們的我」。

文章曝光後，網友淚崩表示，「光想到爺爺奶奶一大把年紀，晚上在外面找相片行就覺得好心酸」、「父母送子女走，心裡一定難過到說不出口」、「孩子不論幾歲離世，對父母而言都太年輕、太不捨，謝謝您讓他們在這件重要的事情上早點放心」、「這是什麼大洋蔥」、「這世上最心酸的莫過白髮人送黑髮人，還是在歲末寒夜中到處找相片行，幫兒子洗遺照」。

洋蔥 過世

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