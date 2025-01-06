AI將取代多數勞工？眾點名免擔心職業 笑1角色「有法律保障」

人工智慧（AI）技術逐漸應用在各式工作領域和日常生活當中，能取代哪些職業與未來發展成為眾人關注的焦點。一名女網友在Dcard發文以「什麼職業最容易被AI取代」為題，好奇在這AI逐漸發達的時代，哪一個產業會逐漸式微。

原PO表示真的很好奇大家的想法，如今AI技術越來越發達，想知道什麼職業是最容易被取代的，雖然目前人們無法看到未來會發生什麼事，也沒辦法預知，但現今技術越來越成熟且發展速度越來越快，認為未來很多的職業被AI取代是非常有可能的。

不少人認為首先會被取代的職業是翻譯、傳媒等產業，「翻譯吧，這個應該會最先被整合的東西」、「最快的應該就是文案小編、網頁圖像、影音職務」、「最近剛入職文案的工作一個月，就一直在想自己是不是會被取代，整天活得心驚膽顫」。還有人舉其他例子，「餐飲服務員，已經蠻多店是QR點餐、機器人送餐」、「個人覺得銀行櫃檯容易被AI取代」、「AI發展根本不到一年就漸漸取代繪圖方面的職業，遊戲業已經沒有位子了，我前一份工作做的美編，現在離職超迷茫」。

至於不會被取代的職業，不少人推薦硬體、教育類工作，「做水電的師傅、各類硬體工程師，應該都有難度」、「要動手的職業吧！因為相比軟體，硬體的機器人發展得很慢，外科醫師、木匠、水電修理工、裝潢、警察」、「老師不會被AI取代，因為家長需要有安親的地方」、「要有自主思考的或必須親自接觸的幼兒園老師」。也有網友提到，「圖像設計類要學習用新的工具，畢竟還是也要有人會操作AI」。

還有人開玩笑舉例「有法律保障，需要有人簽名背鍋的」、「有證照，要背鍋的那種」、「責任制很難被取代的，背鍋俠很重要」、「那種需要被客戶罵的職業」、「服務業至少還是會有幾個人存在，因為客人要有可以發洩的對象」。