計劃移民日本！好友沒祝福反嗆「自私」 她委屈：又不是永別

日本是國人喜愛旅遊的國家之一，更有不少人夢想能定居當地。一名女網友在Dcard上抒發心情，表示自己有規劃移民日本的計畫，和好友分享後，對方不僅不支持，還酸原PO根本不在乎她們，以為朋友會為自己的決定感到開心的她不禁懷疑：「難道想移民就這麼奇怪嗎？難道我就不能有自己想做的事嗎？」

原PO表示自己高中就有日本留學夢，所以拚命學習日文，希望幾年後能去當地生活，除了考慮到台灣房價高的問題，也真的喜歡日本這個國家，實際去當地旅遊後更確定這個目標，因此目前正在努力存錢和讀日文。原PO強調知道日本生活不易，但不想放棄，「這不是一股衝動，是我想好幾年的事情」。

沒想到滿腔熱血的和朋友分享，對方卻認真的回覆「我們朋友對妳來說根本不重要，妳好像不管我們直接就拋下我們走了」，不僅沒有得到支持還反被情勒，讓她非常傻眼。原PO補充，甚至還有朋友覺得想移民生活很莫名其妙、不能理解，無奈表示「如果是我，我會為朋友做的決定而感到開心，也希望對方能順利發展」，就算到日本長居也可以偶爾回台，明明不是永遠見不到，不懂朋友為何這麼尖銳。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「父母還可以理解，朋友我覺得有點情勒了」、「現在網路這麼發達，好的朋友移民還不是可以視訊見面」、「想出國就去吧，順便讓妳朋友學習長大。如果她們是眼紅妳過更好，那就更要去了」、「別被她們情勒了，我覺得有夢想能夠去實踐是很棒的事，而且真正把妳當朋友的人是會尊重且支持妳的決定」、「只是朋友到底在勒什麼，如果這樣就覺得不重要，那她對於妳們友情的定義也蠻薄弱的」。