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日本掀流行！年輕人改回戴「有線耳機」原因曝 一票苦主秒懂

聯合新聞網／ 綜合報導
很多年輕人改回使用有線耳機。 圖／ingimage
很多年輕人改回使用有線耳機。 圖／ingimage

科技越來越發達，許多人已經從原本的有線耳機跳槽，改使用無線耳機。不過最近有人發現，年輕人又開始戴回了有線耳機，原因是「很復古」，掀起萬人熱議，兩派人覺得有線和無線各有優缺點。

八曜和茶小編近日在社群平台「threads」上發文指出，近期意外聽到震驚的事，年輕人開始戴有線耳機，因為很「復古」，另外也有一篇文預測「有線耳機會是在2025掀起流行的物品之一」。

文章指出，10-20歲的日本人對於有線耳機的看法，有人認為「感覺像是項鍊或飾品一樣」、「就很像一種時尚配件，很可愛」、「只是打個結就會變得很可愛」、「無線太沒情調了」、「常常會有男女在夕陽下的長椅上，一人聽一邊耳機的場面，感覺好浪漫」。

相關文章也掀起熱議，不少過來人點出有線耳機的優點，「我一直都用有線耳機，因為覺得無線要充電很麻煩，音質好像也沒比較好」、「無線耳機要七八千塊，在貴什麼我不懂」、「我純粹是無線掉了N副，便宜的有線堪用，至少掉了不會心疼」、「有線耳機真的很方便，尤其上一手下一首還有講電話」、「我買了三組藍芽之後決定回歸有線耳機，不用充電就是讚」。

但也有人認為還是無線好，「想像一下搭捷運，下樓梯邊走邊整理打結的線，然後線又卡到外套，而且在外面對聲音的要求只是聽個響的，無線還是比較方便」、「最討厭有線耳機，以前每半年要買耳機，因為線很容易斷掉，而且運動很不方便」、「我是因為耳機孔被淘汰才改用無線」、「線纏在一起很煩欸 」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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