起跑點即終點？她嘆努力打不破「階級差異」 網點頭：已難靠讀書出頭

後天怎麼努力也贏不了出生背景？一名女網友在Dcard上感嘆，近日滑到朋友過去的動態，忍不住感嘆明明兒時都玩在一起，如今生活水準卻有極大差距。她以三位朋友的生活現狀為例，提醒自己「不要一味的羨慕或是看不起任何人」，並抱怨台灣的社會就是這樣現實，沒有家庭背景好好支持，很難有所成就。

朋友A是一位家境很好的女生，住豪宅又有家業可以繼承。就讀私立藝術大學，與父母專業沾不上邊，不過強大的家庭背景不僅能供她出國交換，更培養她自信又善於交際的個性，才華雖不拔尖但也有中上水準。原PO補充，儘管A是人生勝利組，她仍感到迷茫，認為沒有爸媽的支持在台灣就業沒有競爭力，因此羨慕其他會念書的朋友。

朋友B是中產階級的女兒，父母工作穩定、有房，務實勤勞就讀中字輩工程科系，很努力成績也亮眼，未來會進入頂大研究所。出社會後需給孝親費，個性內向且奴性，不會輕易打破體制規則。然而她並不喜歡自己的科系，一切只為了未來求職順利，因此總是羨慕有錢人家的自由，同時也致敬比自己困難的同學勇往直前。

朋友C是男生，父母有一方是殘疾人士家境不好，拚命考上了中字輩法律系，未來無法繼續讀研究所，目前租房沒有事業可繼承，同時很努力打工才能應付生活開銷，認真生活且領導能力強，成績、人緣都不差，不過龐大的壓力也常壓得他喘不過氣。原PO表示儘管喜歡自己的專業，他仍覺得生活很不公平，因為就讀好的科系，身邊同學家境多數不差，導致他很自卑又痛苦，不求大富大貴，但也希望自己的原生家庭可以讓他生活費和學費無慮就好。

貼文曝光後網友紛紛發表看法，「雖然不知道成功的定義是什麼，但感覺他們三個都很棒」、「有背景直接躺贏，現在階級固化，拚爹時代要靠讀書出頭真的難」、「要看你說的是人生成功還是投胎成功囉，這就是現實啊」、「家庭給的資助才是真正的幸福」、「人本來從出生的那刻起就是不公平的開始」、「有些人的起跑點已經是別人奮鬥一輩子的終點了」。