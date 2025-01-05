她受傷穿拖鞋赴好友婚宴遭罵「丟臉」 專家曝3類型NG搭配

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聯合新聞網／ 綜合報導
婚禮是許多人的人生大事，該如何搭配衣著，成為對賓客品味的一大考驗。示意圖／ingimage
婚禮是許多人的人生大事，該如何搭配衣著，成為對賓客品味的一大考驗。示意圖／ingimage

婚禮是許多人心中的人生大事之一，除了新娘挑選美麗的婚紗宴客外，賓客該如何打扮也大有講究。日前有網友參加好友舉行的婚禮，因車禍受傷而不方便穿跟鞋，只能勉強穿上穆勒鞋替代，想不到事後卻遭好友批評「很丟臉！」讓原po感到既難過又自責。

一名女網友在Dcard上發文，表示自己因摔車雙腳受傷，無法順利穿上高跟鞋，只好以包住腳趾、露出腳踝的「穆勒鞋」替代，但事後回家卻遭到對方批評「很丟臉！覺得不被尊重」，讓她感到非常難過，「知道很多人忌諱婚禮的穿著，所以才選擇包頭款式，想不到卻還是被罵了」。

文中提及的「穆勒鞋」來自於蘇美爾語的「Mulu」，意指室內鞋及拖鞋，主要特色在於包住腳趾、露出腳踝，穿脫既方便、外觀看起來也很時尚，是許多人外出搭配的新選擇，至於該在什麼場合穿什麼樣的鞋子，每個人的標準則大不相同。

貼文曝光後，網友紛紛留言安慰，認為傷成這樣還能出席婚禮，已經很夠意思了，「要是我的朋友腳包成這樣，穿藍白拖來我都很感動耶」、「妳都受傷了還去婚禮，一定是把對方當成重要的人，收到這種回饋真的辛苦了，拍拍」、「如果是我朋友，都受傷了我覺得有來就很開心了，穿著舒服就好，根本不可能這樣講話」、「妳需要換的不是鞋子，是朋友」。

至於參加婚宴究竟該怎麼穿才及格？美鞋顧問「Ann’S」也在網路上分享婚禮3種類型的NG搭配：

1.避開全身黑、白、紅：選擇帶有蕾絲、碎花、紗裙的布料，成為漂亮配角的同時，也不搶走新娘光彩。

2.不穿牛仔褲、破褲：選擇簡潔俐落的西裝褲，不僅遮住缺點還能拉高比例。

3.收起休閒鞋、運動鞋、拖鞋：選擇基本款跟鞋除了能增加氣場，也能提高自身品味。

婚禮 拖鞋 高跟鞋

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