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婦人肉身佔位還狂罵「年輕人不懂尊重」 他報警處理對方秒吃鱉

聯合新聞網／ 綜合報導
婦人以人肉霸佔車位還謾罵他人。示意圖／Ingimage
婦人以人肉霸佔車位還謾罵他人。示意圖／Ingimage

以人肉霸佔車位是違法的行為，依據《道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款》規定，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」者，可處5百元罰鍰。近日有網友遇到一名婦人不只肉身佔位，甚至還出言謾罵「年輕人不懂尊重」，他一氣之下報警處理，令眾多網友直呼大快人心。

一名網友爆料公社發文，表示在街頭遇到一名婦人以「肉身佔位」的方式霸佔停車位，引發眾人熱議。原PO描述，當時他準備將車停入路邊的公有停車格時，發現一名婦人站在車位中央阻止他停車，並聲稱該車位是她先找到的，要留給朋友使用。

面對婦人的阻擋，原PO據理力爭，指出停車位屬於公有資源，以「肉身佔位」不僅不合理，也相當危險。然而，婦人不僅不聽勸阻，還反控年輕人不懂得尊重，並開始謾罵。無奈之下，該網友選擇報警處理。

警方到場後，原PO帶著警察進入附近餐廳指認該名婦人。在警方協助下，事件最終平息，他也順利將車停入車位，而這名婦人因行為不當，不僅用餐被打斷，還在眾人面前顯得尷尬難堪。

其他人留言，「尊重是給值得尊重的人」、「尊重從來都是雙方，不論老幼權勢」、「罵得好，現成的理由送罰單」、「已經很尊重了，還有讓妳罵的機會，不然油門早就補下去了 」、「為老不尊，倚老賣老」、「現在有些老人真的越活越不知恥」、「就是應該這樣，對那些不懂還要人家尊重他的人」。

停車格 年輕人 爆料公社 罰單 警察 車位

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