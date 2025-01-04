元旦新制！台南有條件開放「騎樓停機車」 網酸：下一步可騎車？

2025年有不少新制上路，台南市有條件開放騎樓停機慢車。對此，一名網友分享，以前停騎樓會被檢舉開單，直言「台南也太幸福了吧，台北什麼時候跟進啊？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台南為什麼這麼幸福，騎樓可以合法停車？」為題，指出台南的朋友說2025年開始，騎樓可以合法停車，讓他回憶以前停騎樓，都會被人檢舉開單，直呼「為什麼台南現在可以合法停騎樓？也太幸福了吧，台北什麼時候跟進啊？」。

貼文一出後，不少網友大酸「台南路都已經夠難走了還這樣搞，標準行人地獄」、「台南騎樓都可以騎車了，停車算什麼」、「居民要的是我可以停別人不能停」、「接下來就會騎來騎去」、「台南機車格畫下去，馬路大概剩單行道」、「行人走到馬路上就不會妨礙行人通行了」。

不過，也有不少網友認為全台都有騎樓停車亂象，指出「看看台灣的交通亂象，哪裡騎樓沒人騎車？」、「整個台灣機車文化都蠻垃圾吧，只是南部真的更糟」、「高雄紅線違停整晚，警察上門還輕聲細語，然後繼續原封不動紅線停到天亮」、「出台北市，全台還不是亂停，只會酸南部」、「交通亂象不會只有台南」、「台北一堆人行道上也能停，還不是一堆人都騎在上面」。

根據台南市交通局發布的公告指出，從2025年1月1日起，開放騎樓停放機慢車，需保留1.5公尺行人通道，若所有權人不願開放，可向台南市政府申請例外禁止停放。