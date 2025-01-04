柯文哲案Excel Pay是什麼梗？網友AI寫歌酸北檢「創造金流秒學會」

前民眾黨主席柯文哲等4人涉京華城案、政治獻金案遭起訴，台北地院1月2日三度召開羈押庭，經數小時庭審後，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗4人全部羈押禁見。台北地檢署12月26日起訴柯文哲，依收賄、圖利、公益侵占等罪求刑28年6個月，其中台北地檢署認定柯文哲收受1500萬元賄款，因為Excel寫「2022/11/1、小沈、1500、（經理人）沈慶京」，引起不少網友質疑，「單單以Excel記載個1500就要關人28年？」，更有網友酸，「Excel新型冷錢包」。

Excel Pay一週聲量破萬！PTT出現多篇文章

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2024/12/27～2025/01/02）期間統計調查，近一週「Excel Pay」的總聲量達12,687筆，聲量最高點出現在12月27日，PTT八卦版、政黑版不少人以「Excel Pay」酸北檢沒金流，但也有網友認為，「賄款本來就是都給現金，那些超額政治獻金也是現金，一堆人都指證有給錢，也是屬於不合法政治獻金，也被柯文哲放私人口袋」。

不滿北檢以Excel當金流 網友：繳稅能Excel Pay？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

此外，「Excel Pay」 近一週探索概念，出現「明年繳稅能Excel Pay、賴清德宣布2025三大新政、亞克畫動畫」等字詞，其中「明年繳稅能Excel Pay、賴清德宣布2025三大新政」出現在總統賴清德的貼文。2024年最後一天，賴清德在臉書發文向民眾道賀，也順勢宣布2025三大新政上路。不過貼文下方網友留言卻大歪樓，沒人討論新政策，卻出現不少民眾黨支持者留言酸，「明年繳稅能Excel Pay？」。

亞克畫動畫多次批評民進黨 遭檢舉YouTube被迫停止營利

YouTube／機台HERO

至於YouTube頻道「亞克畫動畫」曾多次批評執政當局，推出超幸福非核家園、Team戒嚴、Excel Pay超方便等作品，因遭到大量檢舉，慘遭YouTube停止營利。此外，還有一名網友運用Suno ai製作出〈禁歌金曲：Excel Pay〉，超酸歌詞「這台跑車有多貴，讓我用Excel pay.....金流就是如此real，Excel pay創造金流秒學會.....Excel pay台灣領先全世界」，引起不少人留言表示，「2025最潮的冷錢包 Excel Pay」、「從來沒發現Excel圖示是綠色，而且包住了白色，原來意義這麼深奧，Excel pay萬歲」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月27日至2025年1月2日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Excel Pay』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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