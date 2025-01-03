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他見不少人消費拿1物「還有人沒在用？」 兩派意見爭辯：長輩才不用

聯合新聞網／ 綜合報導
為鼓勵民眾使用載具存放雲端發票，消費者在各大超商App綁定手機、載具條碼後，消費只要報電話號碼，發票就會自動存入超商App。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影
為鼓勵民眾使用載具存放雲端發票，消費者在各大超商App綁定手機、載具條碼後，消費只要報電話號碼，發票就會自動存入超商App。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影

越來越多人為了環保以及增加中獎率，消費時不領取紙本發票，而是改成刷載具、存電子發票，不過有網友好奇現在是否還有人沒有用載具？貼文一出引起討論，喜歡用載具的人認為對獎、領獎方便，討厭的人則嫌麻煩。

原PO在Dcard以「現在還有人沒在用手機載具？」為題發文，他說自己從來沒使用過載具，每次去消費買東西時都看到別人在刷，讓他好奇刷載具有什麼用處嗎？

貼文引起兩派網友爭辯，喜歡用載具的人表示，「我只是單純懶，不想拿發票，而且存在載具可以連銀行或郵局帳戶，自動對獎+自動匯款」、「不用手動對發票，不用人工去領獎，不用拿一堆紙」、「綁定行動支付逼一次，不用拿零錢、不用紙本發票、自動對獎、自動匯款，這麼方便為什麼不用」、「自動兌獎是一個，還有雲端特別獎，我中好幾次500元了」、「我不想拿發票，而且也懶得對獎，謝謝載具的發明」、「中獎機率會比較高，我今年中了好多張，而且不需要拿紙，超級環保，錢包變得很乾淨」。

但也有網友不愛刷載具，「我沒用，因為我爸需要對發票，每兩個月他的小確幸」、「我喜歡發票，每次對獎時比較刺激像彩券一樣」、「我就喜歡拿發票啊，每次結帳拿出卡片、手機支付，都有說要紙本發票」、「我沒有載具，男友在做資安相關工作，他說不要用比較好」、「應該大多長輩、特別在乎個資的才不用吧」、「幾乎年輕人都會用吧，只有50、60歲以上才比較多不用」、「結帳拿錢包還要拿手機，鎖定又要開，滑來滑去的，麻煩」。

發票 載具

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