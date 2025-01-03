台灣人諧音梗中毒太深 防詐軟體「Whoscall」中文名笑翻網友

台灣詐騙集團猖狂，總是使出各式各樣的手法來欺騙大眾，而除了常見的「165反詐騙專線」可供民眾查證外，也有防詐軟體「Whoscall」過濾手機來電，成為人手必備的APP之一。近日，有網友發現Whoscall的中文名稱竟叫做「象卡來」，諧音梗也引發熱議。

一名網友在Threads上發文，指出常用的防詐軟體「Whoscall」中文名稱竟叫做「象卡來」，她興奮表示：「居然很多人不知道嗎？哈哈哈哈哈哈，我愛死台灣人的諧音梗了！」貼文曝光後吸引55萬次瀏覽，也有近4萬人轉發按讚。

一票網友看完笑道「超好笑我超愛哈哈哈哈哈哈」、「第一次知道這個是跟阿嬤晚上看八點檔的時候看到的，後來要下載的時候我都搜尋象卡來:) 」、「一開始滿頭問號直到我一個一個字唸出來XD」、「竟然還是台語諧音⋯⋯太高級了⋯⋯」、「我還想說什麼諧音，領會後在捷運爆笑出來」、「唸出來才發現！太會了吧」。

留言也釣出Whoscall小編回應，「象卡來 哇攏災（台語：誰打來，我都知道），要台灣人放棄諧音梗已經Taiwan（太晚）了…」，甚至有網友翻出總公司的名稱，「背後母公司叫Gogolook走著瞧，現在才知道原來有它自己的中文名，也太可愛了吧！」