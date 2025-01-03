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結帳秒掏購物袋！日本免稅店員讚：台灣環保意識走得很前面

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人外出購物已習慣自備購物袋。 圖／pakutaso
台灣人外出購物已習慣自備購物袋。 圖／pakutaso

台灣近年提倡環保，除了店家不再免費提供塑膠袋、塑膠杯等一次性用品外，許多人也會自備碗筷避免增加垃圾。一位日本免稅店的員工表示，看遍世界各國遊客，發現會自備購物袋的幾乎都是台灣人，讓她感動地說「台灣環保意識真的走得很前面」。

原PO在threads上發文，指出自己在日本免稅店工作很長一段時間，可以觀察到來自世界各地的遊客，發現台灣人的環保意識真的很高，因為每當結帳詢問是否需要購物袋時，就會發現拿出環保袋的幾乎都是台灣人。她認為生活在台灣的人可能無感，但走到世界一看，其實台灣人真的擁有好的環保意識。

細心觀察引發網友共鳴，紛紛留言「台灣人用環保杯的意識也比這邊🇨🇦高很多，害我每次拿環保杯去買星巴克都覺得不好意思（因為沒什麼看見有人跟我一樣) 」、「在英國的我也100%有自備袋，不是環保，是英國的袋有夠貴有夠難用」、「有一次跟團去美國玩，導遊應團員要求帶大家去超市購物，他很驚訝結帳時我們每個人都掏出購物袋」、「我去西班牙時，結帳後拿出環保袋，店員也會投以驚訝的眼光」、「環保杯、環保袋、都超級自動自發，日本還差太遠了，光是前幾年要改成袋子收費制就一堆人叫苦連天（尤其上年紀的）」。

網友也贊同台灣環保意識超前的觀點，「真的台灣的環保概念真的很超前」、「真的，其實環保環保聽起來覺得有點麻煩，但真的習慣就好了，台灣人除了有自備袋子的習慣，有些人也會攜帶環保餐具或是保溫杯，這些人真的也不是少數了，我覺得很棒」、「還有台灣的刷載具真的走在很前面，每次去日本都拿到又長又大條的收據、明細」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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台灣人 垃圾分類 塑膠袋 環保杯 載具

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