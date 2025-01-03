放話「反正車會等我」！跟團慘遇遲到雷包 網認這位要負最大責任

外出旅遊最怕遇上厚臉皮雷包同行！有民眾回憶過去的跟團旅遊，有名同團者一路拖延，行動緩慢不說，遲到還毫不反省地笑說「反正車會等我」，導遊也勸說無效，最後整團只能砍掉預定景點來配合。悲慘遭遇引起網友共鳴，認為遇到這種人，導遊的態度很重要！

原PO在threads上發文，回憶過去跟團旅遊曾遇到喜歡遲到讓全部人等的雷包。他指出，當天原訂早上7點集合，雷包卻直到7點半才慢悠悠地出現，並大言不慚地表示不急，「遊覽車一定會等我」，讓所有人非常不悅，原訂要去的2個景點也只能選1個去。

到景點後，雷包依然故我，不顧導遊連番催促，慢吞吞地邊走邊自拍，回程也是最後一個上車，還厚臉皮地表示他「每次都這樣」、「反正車不會不等我」，讓所有團員不滿到極點，有人便忍不住回嗆「要不下一站你直接自己打車回去吧，別再耽誤我們時間了」，迎來全車掌聲附議，雷包才尷尬閉嘴。

文章發出後，網友怒批雷包「人不要臉，天下無敵」，不過多數人都認為導遊應該負最大責任，「導遊在幹嘛啊？為什麼會變成乘客跟乘客之間的問題？應該在他那邊就解決掉」、「正常來說，集合時間未到，導遊就應該帶準時的客人離開」、「日本的旅行團很猛，車子要開了，導遊說我們還有3人沒上車，我們還會等40秒，時間到以後車子真的準時出發」、「我們去美國跟團，三位大姐遲到，被美國警察開了罰單，一人負擔5000元台幣」、「為何導遊要等他到7點半？第一站就要放他鴿子，讓他自己趕來會合下面的行程，這才是正確說做法。因為他犧牲團員的一個行程，這不公平」。

也有人緩頰，「一堆在噴導遊的，是不知道台灣鯛的厲害嗎？導遊不等就是會被投訴，導遊也是進退兩難，以為每個人都是人聽得懂人話喔」。

有網友也推測，會用「打車」一詞，通常都是中國人，若是發生在台灣，應該是2016年、中國單方面禁止陸客來台之前發生的事。