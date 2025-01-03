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他逛超市掃光特價餅乾 嫌顧客請求「讓1包」沒禮貌反被砲轟

聯合新聞網／ 綜合報導
超市示意圖。 圖／ingimage
超市示意圖。 圖／ingimage

超市賣場商品種類多樣，價格又實惠，還時常會祭出優惠折扣活動，是許多人消費採買的最佳去處。有位網友透露日前到超市看到特價的餅乾，一口氣掃光架上剩下的3包，卻有另一名顧客想跟他要一包，讓他覺得對方非常沒禮貌，沒想到貼文反被眾人砲轟。

原PO在PTT以「要別人購物籃裡的商品禮貌嗎？」為題發文，他說日前到住家附近的超市買東西，剛好看到一款餅乾特價4折，而且架上也只剩3包，於是二話不說全掃進購物籃裡。這時另一名顧客跑過來跟原PO請求，「可以跟你要一包打折餅乾嗎？」還表示是要買給家人的，但他覺得對方很怪，於是拒絕。對此原PO想問大家，「直接要別人購物籃裡的商品這樣禮貌嗎？」

貼文引起熱議，有人覺得突然被要求讓一包的確很沒禮貌，「只能說臉皮很厚」、「又沒把東西放回架上，他真的蠻沒禮貌」、「沒有一點好處，人家幹嘛讓給你」、「掃光貨又怎麼了？不覺得這樣就要被要求」。

但更多人覺得原PO無理取鬧，「有問有機會，只要不要偷拿都還好」、「有問還好吧…之前看到一個直接拿，結果起口角的」、「我覺得人家滿有禮貌的，掃貨掃到人家買不到還要po這種文的人，感覺心裡有什麼毛病」、「他口氣有不好嗎？態度有很強硬嗎？有作勢要拿你東西嗎？如果都沒有那哪裡不禮貌」、「看文意，是因為你掃光貨，他才問你能不能讓一包吧？他也沒做啥啊」、「問個問題就沒禮貌？你也太玻璃了吧」、「就問而已，又不是直接拿走」。

賣場 超市

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