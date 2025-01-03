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棒球帽上為何有小洞？ 內行人曝「孔眼」4功能：很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
國外有網友好奇棒球帽上的小孔洞有什麼作用？有內行人對此提出解釋。 示意圖／ingimage
國外有網友好奇棒球帽上的小孔洞有什麼作用？有內行人對此提出解釋。 示意圖／ingimage

棒球帽不僅能遮陽，還能夠當成穿著的配件，路上也隨處可見許多人戴著棒球帽，儼然成為一種流行趨勢。國外有網友好奇為何棒球帽上面會有小洞？貼文一出引起不少討論，多數人都認為是為了通風。

這名網友無意間注意到棒球帽上面設計了好幾個小洞，於是在「Quora」論壇發文提問，「為什麼棒球帽上有洞？」貼文引起討論，「因為如果沒有的話，你的頭會變得非常熱，簡單來說就是通風」、「大多數棒球帽和頭盔都有孔，可以讓冷空氣流通到球員的頭部。通常棒球是在溫暖的天氣下進行的，這種循環可以幫助防止熱量過度積聚」、「我想說孔眼的目的是通風，如果你沒有辦法排出頭部積聚的熱量，那麼你的帽子下面就會出汗」。

還有一名內行人詳細解釋，「棒球帽頂部的小孔稱為『孔眼』或『通風孔』，它們有多種用途，包括透過散熱來幫助保持頭部涼爽，以及讓空氣流通，以減少汗水積聚。此外，孔眼可以加固孔周圍的織物並防止撕裂或磨損，有助於提高帽子的耐用性。最後，孔眼可能具有裝飾功能，具體取決於帽子的設計」。

有網友分享自己的感受，「當我戴著它們時，我從來沒有感覺到任何真正的空氣流過，我覺得可能更多的是心理作用，不過還好帽子下有孔眼，可以將我頭部的溫度從悶熱變涼爽」。

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