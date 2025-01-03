眾人有感！跨年搭捷運「外國人多到爆」 網點出台灣優勢

每年跨年不少人都會搭乘捷運趕趴、看煙火，也因此在31日這天，捷運總是湧進滿滿人潮。有位女網友日前跨年看完煙火準備回家時，在捷運上發現周邊的人竟然很多都是外國人，貼文讓不少人也認同，笑說自己瞬間變少數人種。

這名女網友在Threads發文表示，31日那天看完101煙火後，正準備搭捷運回家，但卻發現在她周邊的乘客有不少都是外國人，「右邊是日本人，左邊是韓國人，前面是香港人」，甚至原PO當天走在路上遇到的兩組人都是日本人，讓她打趣地說，「大家都來台灣跨年了嗎？」

貼文讓不少人很有感，「我們飯店60間房，今天台灣人不到10間」、「前面是大陸人」、「剛剛在捷運中山站真的很多南韓人跟日本人」、「連礁溪都有韓國人走來走去」、「真的，這一兩個禮拜坐捷運，車廂人變超多，交談也是粵語、日語居多」、「昨天去饒河夜市滿滿的外國人」、「還有馬來西亞和新加坡」、「真的，今天在西門捷運站，四周都是外國語，突然覺得我是誰？我在哪？」、「跨年時我瞬間變少數人種，前幾年跟老公及兒子搭捷運，全車只有我們是本地人」、「超多外國人，今年的101人多到爆」。

還有網友解釋為何外國觀光客來台灣跨年的原因，「其實台北跨年真的滿好玩的，日本跨年就是他們的新年，很多店都沒開，之前在香港跨年，只有維多港煙火，沒有演唱會」、「日本元旦新年有連假，應該有來台灣玩的」、「台灣跨年活動都辦得蠻盛大，相對其他地方來說，日本好像幾乎公休一陣子」。